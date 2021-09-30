Элина Свитолина прорвалась в третий раунд турнира в США (видео)

В первом сете, харьковчанка сделала задел на победу, в пятом гейме взяв подачу Аманды, поведя 3:2, но американка нейтрализовала ситуацию, вернув брейк и сравняв счет - 4:4. Однако удача была на стороне украинки - Свитолина вновь выиграла гейм - на подаче Анисимовой (5:4) и в решающем гейме взяла сет 6:4.
Во второй партии девушки сходу обмениваются брейками (1:1). Затем более стабильно игравшая харьковчанка реализует брейк, захватив преимущество, и в непростом решающем гейме со второго матчпоинта выигрывает второй сет и матч - 6:3.
Итог матча, который длился 1 час 20 минут - победа Элины Свитолиной – 6:4, 6:3. Теперь харьковчанка ведет по личным встречам 3:1.
После матча украинка отметила, что с Анисимовой никогда не бывает просто играть, она отлично бьет по мячу и отличный боец. "Я очень довольна, что выиграла матч в двух сетах. В целом довольна своей игрой и больше всего тем, как двигалась на корте", – сказала Свитолина.
В 1/8 финала Элина предстоит матч против Елены-Габриэлы Русе из Румынии, накануне обыгравшую украинку Катерину Козлову.
Напомним, ранее мы писали о том, что руководство харьковского футбольного клуба "Металлист" приняло решение снять заграждение в гостевом секторе на стадионе.