Элина Свитолина прорвалась в третий раунд турнира в США (видео)

30.09.2021 15:28 Дмитрий Колоней

Харьковская теннисистка схлестнется за вход в четвертьфинал в Чикаго.

Накануне Элина, первая ракетка турнира, одолела американку Аманду Анисимову (WTA 82).

В первом сете, харьковчанка сделала задел на победу, в пятом гейме взяв подачу Аманды, поведя 3:2, но американка нейтрализовала ситуацию, вернув брейк и сравняв счет - 4:4. Однако удача была на стороне украинки - Свитолина вновь выиграла гейм - на подаче Анисимовой (5:4) и в решающем гейме взяла сет 6:4.

Во второй партии девушки сходу обмениваются брейками (1:1). Затем более стабильно игравшая харьковчанка реализует брейк, захватив преимущество, и в непростом решающем гейме со второго матчпоинта выигрывает второй сет и матч - 6:3.

Итог матча, который длился 1 час 20 минут - победа Элины Свитолиной – 6:4, 6:3. Теперь харьковчанка ведет по личным встречам 3:1.

После матча украинка отметила, что с Анисимовой никогда не бывает просто играть, она отлично бьет по мячу и отличный боец. "Я очень довольна, что выиграла матч в двух сетах. В целом довольна своей игрой и больше всего тем, как двигалась на корте", – сказала Свитолина.