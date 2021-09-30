    
Главная Новости Харькова Спорт Элина Свитолина прорвалась в третий раунд турнира в США (видео)
30.09.2021  15:28   Дмитрий Колоней

Элина Свитолина прорвалась в третий раунд турнира в США (видео)

Харьковская теннисистка схлестнется за вход в четвертьфинал в Чикаго.

Элина Свитолина прорвалась в третий раунд турнира в США. Спорт Харьков
Как сообщает РЕДПОСТ, харьковчанка, лидер теннисного рейтинга Украины Элина Свитолина встретится за выход в четвертьфинал, прорвавшись в третий круг хардовых состязаний  WTA 500 в США.
 
Накануне Элина, первая ракетка турнира, одолела американку Аманду Анисимову (WTA 82).
В первом сете, харьковчанка сделала задел на победу, в пятом гейме взяв подачу Аманды, поведя 3:2, но американка нейтрализовала ситуацию, вернув брейк и сравняв счет - 4:4. Однако удача была на стороне украинки - Свитолина вновь выиграла гейм - на подаче Анисимовой  (5:4) и в решающем гейме взяла сет 6:4.
 
Во второй партии девушки сходу обмениваются брейками (1:1). Затем более стабильно игравшая харьковчанка реализует брейк, захватив преимущество, и в непростом решающем гейме со второго матчпоинта выигрывает второй сет и матч - 6:3.
 
 
Итог матча, который длился 1 час 20 минут  - победа Элины Свитолиной – 6:4, 6:3. Теперь харьковчанка ведет по личным встречам 3:1.
 
После матча украинка отметила, что с Анисимовой никогда не бывает просто играть, она отлично бьет по мячу и отличный боец. "Я очень довольна, что выиграла матч в двух сетах. В целом довольна своей игрой и больше всего тем, как двигалась на корте", – сказала Свитолина.
 
В 1/8 финала Элина предстоит матч против Елены-Габриэлы Русе из Румынии, накануне обыгравшую украинку Катерину Козлову.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что руководство харьковского футбольного клуба "Металлист" приняло решение снять заграждение в гостевом секторе на стадионе.
Тэги:  теннис, свитолина, харьков, победа, анисимова, чикаго, турнир
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.09 Спорт Харьковский теннисист - чемпион турнира в Черногории 09.09 Спорт Харьковская теннисистка вылетела из сетки турнира в трех шагах от чемпионского титула (видео) 06.09 Спорт Харьковчанка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира Большого Шлема (видео)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 