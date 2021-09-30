30.09.2021 15:00 Виталий Хиневич

Одолжил деньги для дачи взятки полицейским: на Харьковщине объявили подозрение вымогателям

Полицейские получили неправомерную финансовую выгоду от гражданина, который пересек государственную границу.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов требовали денежные средства у гражданина, который прибыл с территории России и направлялся в Киев. На одной из автостанций в Харькове патрульные угрожали мужчине привлечь к ответственности за нарушение правил карантина, незаконного пересечения государственной границы и нарушение порядка выезда с временно оккупированной территории Украины.

Чтобы избежать санкций, потерпевшему предложили дать взятку. Мужчина взял 200 евро и 5 тысяч гривен взаймы у знакомого, для оплаты мзды.

30 сентября текущего года двум фигурантам дела сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 368 части 3 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет с конфискацией имущества.

На данный момент продолжается досудебное разбирательство.

Напомним, военнослужащий предложил иностранцу помощь в снятии запрета на въезд в Украину, оценив свои "услуги" в 500 долларов.