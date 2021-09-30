    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Одолжил деньги для дачи взятки полицейским: на Харьковщине объявили подозрение вымогателям
30.09.2021  15:00   Виталий Хиневич

Одолжил деньги для дачи взятки полицейским: на Харьковщине объявили подозрение вымогателям

Полицейские получили неправомерную финансовую выгоду от гражданина, который пересек государственную границу.

В Харькове патрульные получили взятку
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры. 
 
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов требовали денежные средства у гражданина, который прибыл с территории России и направлялся в Киев. На одной из автостанций в Харькове патрульные угрожали мужчине привлечь к ответственности за нарушение правил карантина, незаконного пересечения государственной границы и нарушение порядка выезда с временно оккупированной территории Украины. 
 
Чтобы избежать санкций, потерпевшему предложили дать взятку. Мужчина взял 200 евро и 5 тысяч гривен взаймы у знакомого, для оплаты мзды. 
 
30 сентября текущего года двум фигурантам дела сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 368 части 3 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет с конфискацией имущества. 
 
На данный момент продолжается досудебное разбирательство.
 
Напомним, военнослужащий предложил иностранцу помощь в снятии запрета на въезд в Украину, оценив свои "услуги" в 500 долларов.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  харьков, криминал, взятка, полиция
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.09 Криминал и происшествия Признания под пытками: на Харьковщине сотрудников полиции подозревают в преступлении 30.09 Харьковские истории Землетрясения в Харькове: как это было 30.09 Общество За Игоря Терехова готовы проголосовать больше половины харьковчан, — SOCIS
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 