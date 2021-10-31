31.10.2021 22:59 Дмитрий Колоней

Выборы мэра Харькова: пришли голосовать почти 300 тысяч избирателей

Избирательные бюллетени получили более 288 тысяч жителей Харькова.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, по информации председателя Харьковской городской территориальной избирательной комиссии Елена Матвиенко, всего в список избирателей были включены 1 млн 19 тыс. 175 избирателей. Из них в выборах городского головы Харькова приняли участие 288 тысяч 336 человек.

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Комментируя ход голосования, Елена Матвиенко отметила, что в избирательную комиссию не поступило ни одного заявления или жалобы о нарушении избирательного кодекса.

"Я думаю, - "подчеркнула спикер, - "что нарушения, о которых мы слышали из сообщений СМИ и наблюдателей, не будут решающими при определении победителя". В настоящее время городская территориальная избирательная комиссия начала непрерывное заседание. Ждет протоколов об итогах голосования от районных комиссий.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове обнародованы первые результаты экзит-полла на выборах мэра Харькова. В день внеочередных выборов Харьковского городского головы 31 октября 2021 года на выходе из избирательных участков был проведен социологический опрос (экзит-полл), имитирующий процесс голосования. По результатам экзит-полла на выборах Харьковского городского головы победил Игорь Терехов, набравший 54% голосов. Михаил Добкин набрал 24,5% голосов, Александр Скорик – 6,7%, Константин Немичев – 5,3%, Алина Мустафаева – 3,4%, Владимир Плетнев – 3,3%, Денис Ярославский – 1,5%. Остальные кандидаты набрали менее 1% голосов