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31.10.2021  22:59   Дмитрий Колоней

Выборы мэра Харькова: пришли голосовать почти 300 тысяч избирателей

Избирательные бюллетени получили более 288 тысяч жителей Харькова.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, по информации председателя Харьковской городской территориальной избирательной комиссии Елена Матвиенко, всего в список избирателей были включены 1 млн 19 тыс. 175 избирателей. Из них в выборах городского головы Харькова приняли участие 288 тысяч 336 человек. 
 
 
Комментируя ход голосования, Елена Матвиенко отметила, что в избирательную комиссию не поступило ни одного заявления или жалобы о нарушении избирательного кодекса.
 
"Я думаю, - "подчеркнула спикер, - "что нарушения, о которых мы слышали из сообщений СМИ и наблюдателей, не будут решающими при определении победителя". В настоящее время городская территориальная избирательная комиссия начала непрерывное заседание. Ждет протоколов об итогах голосования от районных комиссий.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове обнародованы первые результаты экзит-полла на выборах мэра Харькова. В день внеочередных выборов Харьковского городского головы 31 октября 2021 года на выходе из избирательных участков был проведен социологический опрос (экзит-полл), имитирующий процесс голосования.
По результатам экзит-полла на выборах Харьковского городского головы победил Игорь Терехов, набравший 54% голосов. Михаил Добкин набрал 24,5% голосов,  Александр Скорик – 6,7%, Константин Немичев – 5,3%, Алина Мустафаева – 3,4%, Владимир Плетнев – 3,3%, Денис Ярославский – 1,5%. Остальные кандидаты набрали менее 1% голосов
 
 
 
Источник:   Горсовет
 Тэги:  выборы, харьков
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