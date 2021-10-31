31.10.2021 21:17

Игорь Терехов прокомментировал ход выборов в Харькове

Секретарь Харьковского городского головы Игорь Терехов поблагодарил всех, кто пришел на выборы.



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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на брифинг Игоря Терехова.



«Я благодарен всем харьковчанам за то, что мы спокойно без эксцессов прошли выборы, всем, кто отдал свои голоса. Я благодарен всем абсолютно, кто принял участие в выборах и думаю, что сегодняшняя ситуация в Харькове стабильная и такой останется. Харьков взял курс на развитие и будет его продолжать», – сказал он.



По мнению Игоря Терехова, явка ниже обычного была из-за того, что людей напугала озвученная накануне выборов информация о необходимости предъявлять сертификаты о вакцинации. «Мы ждали другую явку, но высказывания, которые прозвучали накануне выборов, испугали людей. Потом были заявления территориальных комиссий, ЦИК, но, к сожалению, первая реакция такая, которая настраивает людей. Поэтому явка была низкая», – отметил он.



На вопрос журналистов о дальнейших планах Игорь Терехов ответил: «Я сохраняю традиции Геннадия Керенса. Наша команда очень сильная, у нас есть четкий план действий, что мы последовательно будем делать, и я презентовал Стратегию развития города Харькова, которая на мой взгляд и на взгляд харьковчан обречена на успех».



Напомним, по результатам экзит-полла, обнародованном Комитетом избирателей Украины, на выборах Харьковского городского головы победил Игорь Терехов, набравший 54% голосов.