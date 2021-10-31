"Харьковские Соколы" прорываются в лидеры Суперлиги (видео)

Первостоличные спортсмены не оставили никаких шансов аутсайдеру национального первенства, победив во всех четвертях - 79:59 (24:14, 16:15, 20:18, 19:12). Самым результативным игроком матча стал Майк Дэвис (21 очко).
В следующем матче "Соколы" дома сыграют с "Днепром".
Напомним, ранее мы писали о том, что у харьковской команды большие проблемы как с играющим составом, который ныне резко обновился, так и с тренерами. За прошлый сезон у клуба сменилось три наставника. "Харьковские Соколы" пригласили одного из лучших отечественных специалистов - Валерия Плеханова. Который и продолжает работать с харьковчанами. Ранее, на старте прошедшего сезона, команду возглавлял Олег Манойленко, а затем литовский тренер Ринатас Курилионокас.