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31.10.2021  21:03   Дмитрий Колоней

"Харьковские Соколы" прорываются в лидеры Суперлиги (видео)

Харьковские баскетболисты обыграли соперников из Черкасс и заняли вторую позицию в турнирной таблице.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, "Харьковские Сколы" одержали седьмую подряд победу. В очередном матче Суперлиги "Харьковские Соколы" разгромили "Черкасских Мавп".
 
 
Первостоличные спортсмены не оставили никаких шансов аутсайдеру национального первенства, победив во всех четвертях - 79:59 (24:14, 16:15, 20:18, 19:12). Самым результативным игроком матча стал Майк Дэвис (21 очко).
 
В следующем матче "Соколы" дома сыграют с "Днепром".
 
 
Напомним, ранее мы писали о том, что у харьковской команды большие проблемы как с играющим составом, который ныне резко обновился, так и с тренерами. За прошлый сезон у клуба сменилось три наставника.  "Харьковские Соколы" пригласили одного из лучших отечественных специалистов - Валерия Плеханова. Который и продолжает работать с харьковчанами. Ранее, на старте прошедшего сезона, команду возглавлял Олег Манойленко, а затем литовский тренер Ринатас Курилионокас.
 
Тэги:  баскетбол, харьковские соколы, харьков, спорт, победа, черкасские мавпы
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