20.09.2021 09:40 Рита Парфенова

Газ отключат в трех десятках домов Северной Салтовки: подробности

В Киевском районе города будет прекращено газоснабжение в связи с регламентными работами на газопроводе среднего давления.



khgor.dsoua.com

С 20 до 24 сентября прекращается газоснабжение части домов в Киевском районе Харькова, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу РГК «Харьковгоргаз».



Отключение связано с проведением АО «Харьковгоргаз» регламентных работ на газопроводе среднего давления в рамках инвестиционной программы и подготовки к отопительному сезону 2021-2022 гг.



Газоснабжение прекращается по следующим адресам:

улица Метростроителей 34, 40, 42, 32, 25, 27, 29, 41, 43;

ул. Гвардейцев-Широнинцев 92, 88, 94, 96/30, 102, 108, 112, 114;

ул. Дружбы Народов 253, 255, 267, 269, 279, 281, 261;

ул. Натальи Ужвий 98, 100, 106, 110.



Всех потребителей просят перекрыть краны перед газовыми приборами.



Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания ремонтных работ и предоставления доступа во все помещения для обследования внутридомовой системы газоснабжения и проведения контрольного опрессовки в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газоснабжения.



Ранее мы писали об отключении газа в Основянском районе Харькова для проведения регламентных работ.