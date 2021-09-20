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20.09.2021  09:40   Рита Парфенова

Газ отключат в трех десятках домов Северной Салтовки: подробности

В Киевском районе города будет прекращено газоснабжение в связи с регламентными работами на газопроводе среднего давления.


khgor.dsoua.com

С 20 до 24 сентября прекращается газоснабжение части домов в Киевском районе Харькова, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу РГК «Харьковгоргаз».

Отключение связано с проведением АО «Харьковгоргаз» регламентных работ на газопроводе среднего давления в рамках инвестиционной программы и подготовки к отопительному сезону 2021-2022 гг.

Газоснабжение прекращается по следующим адресам:

  • улица Метростроителей 34, 40, 42, 32, 25, 27, 29, 41, 43;
  • ул. Гвардейцев-Широнинцев 92, 88, 94, 96/30, 102, 108, 112, 114;
  • ул. Дружбы Народов 253, 255, 267, 269, 279, 281, 261;
  • ул. Натальи Ужвий 98, 100, 106, 110.


Всех потребителей просят перекрыть краны перед газовыми приборами.

Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания ремонтных работ и предоставления доступа во все помещения для обследования внутридомовой системы газоснабжения и проведения контрольного опрессовки в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газоснабжения.

Ранее мы писали об отключении газа в Основянском районе Харькова для проведения регламентных работ.

Источник:   АО «Харьковгоргаз»
 Тэги:  харьков, отключение газа
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Гена // 2021-09-20 11:13:16 // Ответить
Пидарасы

 

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