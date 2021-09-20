Газ отключат в трех десятках домов Северной Салтовки: подробности

В Киевском районе города будет прекращено газоснабжение в связи с регламентными работами на газопроводе среднего давления.
С 20 до 24 сентября прекращается газоснабжение части домов в Киевском районе Харькова, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу РГК «Харьковгоргаз».
Отключение связано с проведением АО «Харьковгоргаз» регламентных работ на газопроводе среднего давления в рамках инвестиционной программы и подготовки к отопительному сезону 2021-2022 гг.
Газоснабжение прекращается по следующим адресам:
Всех потребителей просят перекрыть краны перед газовыми приборами.
Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания ремонтных работ и предоставления доступа во все помещения для обследования внутридомовой системы газоснабжения и проведения контрольного опрессовки в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газоснабжения.
Ранее мы писали об отключении газа в Основянском районе Харькова для проведения регламентных работ.
Комментариев: 1
Гена
// 2021-09-20 11:13:16
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Пидарасы
Сегодня особенно хорошо вы будете чувствовать себя вдали от насиженного места – в командировке, в разъездах, на отдыхе.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Утром будет идти мелкий дождь. Днем и вечером существенных осадков не ожидается.
Сегодня рекрутеры, они же хедхантеры, они же агенты по найму, они же менеджеры по подбору персонала отмечают профессиональный праздник.
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