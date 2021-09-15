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15.09.2021  11:01   Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 15 сентября

За последние сутки от COVID-19 умерли девять человек.


Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 343 новых случая заражения коронавирусом.

271 заболевший – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 15 сентября составляет 155 297 человек.

Из них:

  • 3 765 летальных случаев (за последние сутки умерло 9 человек);
  • 147 297 человек выздоровели (за сутки выздоровели 78 человек);
  • 4 235 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 256 человек).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

  • 287 – жители Харьковского района (в том числе 271 харьковчанин);
  • 23 – Купянского;
  • 14 – Чугуевского;
  • 11 – Изюмского;
  • 4 – Красноградский;
  • 2 – Богодуховского;
  • 2 – Лозовского.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 14 сентября.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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