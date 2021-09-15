Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 15 сентября

За последние сутки от COVID-19 умерли девять человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 343 новых случая заражения коронавирусом.
271 заболевший – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 15 сентября составляет 155 297 человек.
Из них:
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 14 сентября.
Комментариев: 0
День благоприятствует общению, знакомствам, однако может возникать соблазн принять желаемое за действительное, так что от радикальных шагов лучше воздержаться.
В Харькове утро и день будут облачными, и только вечер порадует нас ясным небом. Без осадков.
15 сентября 1885 года состоялось официальное открытие Харьковского практического технологического института.
влажность:
давление:
ветер: