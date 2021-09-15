15.09.2021 11:01 Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 15 сентября

За последние сутки от COVID-19 умерли девять человек.



Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 343 новых случая заражения коронавирусом.



271 заболевший – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 15 сентября составляет 155 297 человек.



Из них:

3 765 летальных случаев (за последние сутки умерло 9 человек);

147 297 человек выздоровели (за сутки выздоровели 78 человек);

4 235 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 256 человек).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

287 – жители Харьковского района (в том числе 271 харьковчанин);

23 – Купянского;

14 – Чугуевского;

11 – Изюмского;

4 – Красноградский;

2 – Богодуховского;

2 – Лозовского.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 14 сентября.