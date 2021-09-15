15.09.2021 10:43 Рита Парфенова

О состоянии ребенка, травмированого на Салтовке, рассказали в горсовете

Мальчик в тяжелом состоянии, но в сознании.

Шестилетний ребенок, которого нашли на школьном дворе по улице Академика Павлова, находится в больнице в тяжелом стабильном состоянии, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.



Ребенок в сознании, у него черепно-мозговая травма, уточнила заместитель главного врача Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи Елена Полищук.



О госпитализаии ребенка в реанимацию неотложки правоохранителям сообщили медики больницы 14 сентября около 18:00. По словам дежурного врача, прибыв на вызов на школьный стадион по улице Академика Павлова, они обнаружили ребенка без сознания, рядом на земле лежали металлические футбольные ворота.



В настоящее время все обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает от 2 до 5 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.



Ранее мы писали, что в Харькове годовалый малыш выпал из окна третьего этажа. Отмечается, что девочка находится в стабильном состоянии в городской больнице скорой и неотложной помощи, медики не видят угрозы ее жизни.