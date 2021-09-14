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14.09.2021  16:35   Виталий Хиневич

Стало известно о состоянии здоровья годовалого ребенка, который выпал из окна

Ребенок, который 12 сентября выпал из окна третьего этажа находится в городской больнице скорой и неотложной помощи.

В Харькове девочка выпала из окна
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление полиции. 
 
Отмечается, что девочка находится в стабильном состоянии, медики не видят угрозы ее жизни. 
 
"На данный момент жизни девочки угрозы нет, она находится в удовлетворительно стабильном состоянии, самостоятельно двигается и принимает пищу", - сообщили в полиции.
 
Обстоятельства происшествия выясняет Харьковское районное управление полиции.
 
Сведения о событии внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. 
 
Виновным может грозить наказание от 2 до 5 лет лишения свободы.
 
Напомним, в Харькове годовалый малыш выпал из окна третьего этажа.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  харьков
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