14.09.2021 16:35 Виталий Хиневич
Стало известно о состоянии здоровья годовалого ребенка, который выпал из окна
Ребенок, который 12 сентября выпал из окна третьего этажа находится в городской больнице скорой и неотложной помощи.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на заявление полиции.
Отмечается, что девочка находится в стабильном состоянии, медики не видят угрозы ее жизни.
"На данный момент жизни девочки угрозы нет, она находится в удовлетворительно стабильном состоянии, самостоятельно двигается и принимает пищу", - сообщили в полиции.
Обстоятельства происшествия выясняет Харьковское районное управление полиции.
Сведения о событии внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.
Виновным может грозить наказание от 2 до 5 лет лишения свободы.
Напомним, в Харькове годовалый малыш выпал
из окна третьего этажа.
Источник: Национальная полиция Харьковской области
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