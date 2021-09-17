17.09.2021 11:45

Выборы в Харькове: Фельдман пойдет на выборы как технический кандидат Терехова?

Политолог Владимир Фесенко предполагает, что участие Александра Фельдмана в выборах мэра Харькова нацелено на то, чтобы оттянуть голоса у Михаила Добкина.



Выборы в Харькове: Фельдман пойдет на выборы как технический кандидат Терехова?



Директор Центра прикладных политических исследований “Пента” Владимир Фесенко обратил внимание на политический разворот, который совершил депутат партии ОПЗЖ и один из претендентов на пост мэра Харькова Александр Фельдман.

“До последнего момента Фельдман по разным признакам, в том числе визуальным (реклама Добкина на офисе компании Фельдмана) скорее поддерживал Добкина. Поэтому ожидалось, что Фельдман не будет участвовать в выборах, что также сработает в пользу Добкина. Но что-то изменилось. Некоторые наблюдатели даже говорят, что Фельдман решил поддержать фаворита и чуть ли не стал «техническим кандидатом» Терехова”, - так прокомментировал на своей странице в Facebook Владимир Фесенко сообщения о том, что народный депутат Александр Фельдман все-таки будет участвовать в выборах мэра Харькова.

“Объективно это сработает в пользу Игоря Терехова, и снизит шансы Михаила Добкина, так как электорат Фельдмана (т.е. избиратели, которые проголосовали за Фельдмана на выборах мэра Харькова год назад) в большей мере пересекается с электоратом Добкина, чем с электоратом Терехова”, - предполагает Директор Центра прикладных политических исследований.

Таким образом, Фельдман на выборах может оттянуть часть голосов Добкина и лишить его шансов на выход во второй тур. По мнению Фесенко, мотивация в этой комбинации Фельдмана достаточно рациональная. “Александр Борисович весьма опытный политик, - признает эксперт. – Участие в выборах – это еще и возможность для торгов с будущим мэром. С Кернесом у Фельдмана были давние конфликтные отношения, а с тем же Тереховым ему будет легче договариваться”.

Напомним, согласно утвержденному ЦИК календарному плану официальное выдвижение кандидатов на пост Харьковского городского головы состоится с 21 по 30 сентября, а сами выборы пройдут 31 октября.