07.02.2022 18:41

Как быстро купить криптовалюту в Украине

Понаблюдав хотя бы недолго за курсами криптовалют, легко понять, что такое высокая волатильность монеты. Действительно, курс биткоина может измениться на $1000 за несколько минут и на $10000 за несколько часов.

Менее дорогие монеты и токены меняют цену не так быстро, тем не менее ощутимыми для инвесторов могут быть даже колебания на $0,1.

Как быстро купить криптовалюты в нужный момент, рассказывают специалисты Crybex, сервиса по обмену криптовалют в Харькове , Киеве, Одессе, Виннице, Днепре и других городах Украины.

Быстрая покупка онлайн

Если курс резко снизился, но в ближайшее время ожидается отскок, от скорости покупки зависит, успеете ли вы «зайти в монету» по удачной цене. Быстрее всего приобрести криптовалюту можно с помощью банковской карты на сайте криптообменника. Для этого, выбрав подходящий сервис, оформите заявку на сайте и оплатите ее банковской картой. Перед оплатой обязательно проверьте корректность введенных в заявке данных, особенно адрес криптокошелька для получения монет. В Украине вы можете купить биткоин через Монобанк , Приватбанк, ПУМБ и другие банки, выпускающие карты VISA и MasterCard.

Обратите внимание на два главных нюанса при покупке крипты онлайн: банковские комиссии и лимиты. Такой способ покупки подходит больше всего для регулярных небольших инвестиций. Если же вы хотите вложить сразу крупную сумму, придется осуществить несколько транзакций, что потянет за собой дополнительные расходы в виде банковских комиссий.

Альтернативная опция — оффлайн-покупка

Если вы хотите покупать криптовалюту за наличные, выберите надежный криптообменник, изучите его репутацию, условия и правила пользования, проведите тестовую операцию и договоритесь о быстрых сделках на будущее. В результате при возникновении непредвиденных обстоятельств, в том числе резком снижении курса, вы сможете быстро оформить и провести сделку в пункте приема наличных.

Crybex предоставляет услуги по обмену криптовалют оффлайн в более 50 городах Украины, а также онлайн по всему миру.