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09.05.2022  16:52   Виталий Хиневич

Харьковским спасателям передали спецавтомобиль

Автопарк спасателей пополнился спецтехникой.

Машина ГСЧС
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГСЧС в Харьковской области.
 
Сообщается, что при поддержке волонтерского движения и областной военной администрации автопарк Харьковского гарнизона ГСЧС пополнился еще одной пожарной автоцистеной.  Автомобиль был передан в рамках гуманитарной помощи от партнеров из Великобритании. 
 
«Машина не новая, но в достаточно хорошем состоянии и, что самое главное, отвечает насущным потребностям спасателей в период войны и современным требованиям к специальной спасательной технике. Этот автомобиль уже в ближайшее время приступит к боевому дежурству и послужит при защите харьковчан от последствий российской агрессии и других чрезвычайных ситуаций»,- отметили в ГСЧС.
 
Напомним, спасатели и мобильные операторы проводят тестирование приложения для украинцев.
 
Источник:   ГСЧС в Харьковской области
 Тэги:  гуманитарная помощь, харьков
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