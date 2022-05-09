09.05.2022 16:52 Виталий Хиневич

Харьковским спасателям передали спецавтомобиль

Автопарк спасателей пополнился спецтехникой.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГСЧС в Харьковской области.

Сообщается, что при поддержке волонтерского движения и областной военной администрации автопарк Харьковского гарнизона ГСЧС пополнился еще одной пожарной автоцистеной. Автомобиль был передан в рамках гуманитарной помощи от партнеров из Великобритании.

«Машина не новая, но в достаточно хорошем состоянии и, что самое главное, отвечает насущным потребностям спасателей в период войны и современным требованиям к специальной спасательной технике. Этот автомобиль уже в ближайшее время приступит к боевому дежурству и послужит при защите харьковчан от последствий российской агрессии и других чрезвычайных ситуаций»,- отметили в ГСЧС.

Напомним, спасатели и мобильные операторы проводят тестирование приложения для украинцев.