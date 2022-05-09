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09.05.2022  16:23   Виталий Хиневич

Харьковчане получают гуманитарную помощь от европейских партнеров

Средства гигиены и детское питание передают детям.

Харьков гумманитарная помощь
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.
 
Сообщается, что харьковчане получают гуманитарную помощь, которая поступает от европейских партнеров и украинских фондов.
 
Как сообщили в Департаменте земельных отношений, продукты и средства гигиены направила украинская диаспора из Тюрингии (Германия). Кроме того, одежду для харьковчан, потерявших жилье в результате обстрелов и ракетных ударов россиян, передала польская компания «P.H. Celtom». 
 
Сортируют и готовят помощь для выдачи горожанам работники департамента совместно с волонтерами Офиса восстановления Харькова и благотворительной организацией «Всеукраинский благотворительный фонд «Социальные стандарты». 
 
Кроме того, в департаменте отметили, что средства гигиены, детское питание и другие необходимые вещи передают детям. 
 
«Хотим отметить работников нашего департамента, а также коллег из Департамента инспекционной работы, которые совместно с Офисом восстановления Харькова и «Благотворительной организацией «Всеукраинский благотворительный фонд «Социальные стандарты» не забывают обеспечивать всем необходимым самых маленьких харьковчан», - отметили в департаменте.
 
Напомним, в Харьковской области начал работу контакт-центр гуманитарной помощи.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  гуманитарная помощь, харьков
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