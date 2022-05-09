09.05.2022 16:23 Виталий Хиневич

Харьковчане получают гуманитарную помощь от европейских партнеров

Средства гигиены и детское питание передают детям.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, что харьковчане получают гуманитарную помощь, которая поступает от европейских партнеров и украинских фондов.

Как сообщили в Департаменте земельных отношений, продукты и средства гигиены направила украинская диаспора из Тюрингии (Германия). Кроме того, одежду для харьковчан, потерявших жилье в результате обстрелов и ракетных ударов россиян, передала польская компания «P.H. Celtom».

Сортируют и готовят помощь для выдачи горожанам работники департамента совместно с волонтерами Офиса восстановления Харькова и благотворительной организацией «Всеукраинский благотворительный фонд «Социальные стандарты».

Кроме того, в департаменте отметили, что средства гигиены, детское питание и другие необходимые вещи передают детям.

«Хотим отметить работников нашего департамента, а также коллег из Департамента инспекционной работы, которые совместно с Офисом восстановления Харькова и «Благотворительной организацией «Всеукраинский благотворительный фонд «Социальные стандарты» не забывают обеспечивать всем необходимым самых маленьких харьковчан», - отметили в департаменте.