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08.05.2022  11:14   Виталий Хиневич

В Харьковской области начал работу контакт-центр гуманитарной помощи

Жителей Харьковской области продолжают обеспечивать гуманитарной помощью.

Харьковская область контакт-центр гуманитарная помощь
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Главу ХОВА Олега Синегубова.
 
Сообщается, что в Харьковской области заработал контакт-центр гуманитарной помощи «Пакет каждому гражданину».
 
Харьковский областной логистический центр ежедневно передает территориальным общинам в среднем около 20 тысяч продуктовых наборов по программе, которую инициировал Президент Украины Владимир Зеленский.
 
Для лучшей координации процесса начал работу специальный контакт-центр.
 
Операторы расскажут:
 
  • как получить индивидуальный продуктовый набор;
  • где ближайший пункт выдачи гуманитарной помощи;
  • или примут заявку на помощь от волонтеров, если вы не можете прийти в пункт выдачи.
 
Контакт-центр работает ежедневно с 9:00 до 18:00 консультации доступны по номеру телефона: 0 800 301 415.
 
Нпомним, Харьковский «Центр обращения с животными» посетила делегация волонтеров из разных стран.
 
Источник:   Олег Синегубов
 Тэги:  гуманитарная помощь, харьков
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