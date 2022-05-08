08.05.2022 11:14 Виталий Хиневич
В Харьковской области начал работу контакт-центр гуманитарной помощи
Жителей Харьковской области продолжают обеспечивать гуманитарной помощью.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Главу ХОВА Олега Синегубова.
Сообщается, что в Харьковской области заработал контакт-центр гуманитарной помощи «Пакет каждому гражданину».
Харьковский областной логистический центр ежедневно передает территориальным общинам в среднем около 20 тысяч продуктовых наборов по программе, которую инициировал Президент Украины Владимир Зеленский.
Для лучшей координации процесса начал работу специальный контакт-центр.
Операторы расскажут:
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как получить индивидуальный продуктовый набор;
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где ближайший пункт выдачи гуманитарной помощи;
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или примут заявку на помощь от волонтеров, если вы не можете прийти в пункт выдачи.
Контакт-центр работает ежедневно с 9:00 до 18:00 консультации доступны по номеру телефона: 0 800 301 415.
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