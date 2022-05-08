08.05.2022 10:50 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 8 мая

За прошедшие сутки официально зарегистрирован 1 случай заражения коронавирусом в Харькове.







Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 2 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 195 человек. Выздоровело 284 861 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 15 295 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в двух районах Харьковской области. По одному человеку заолли в Харьковском (в том числе у 1 жителя города Харькова) и Богодуховском районе.



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 7 мая.