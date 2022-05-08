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08.05.2022  10:50   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 8 мая

За прошедшие сутки официально зарегистрирован 1 случай заражения коронавирусом в Харькове.


Новые случаи заражения коронавирусом лабораторно зарегистрированы в Харьковской области на 8 мая 2022 года

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 2 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 195 человек. Выздоровело 284 861 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 15 295 человек.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в двух районах Харьковской области. По одному человеку заолли в Харьковском (в том числе у 1 жителя города Харькова) и Богодуховском районе.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 7 мая.

Тэги:  коронавирус, харьков
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