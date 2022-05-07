Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 7 мая

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 1 случай заражения коронавирусом в Харькове.
Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 1 случай заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 193 человека. Выздоровело 284 682 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 15 472 человека.
За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 1 жителя города Харькова.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 6 мая.
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Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
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