06.05.2022 10:26 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 6 мая

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 1 случай заражения коронавирусом в Харькове.





Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 1 случай заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 192 человека. Выздоровело 284 560 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 15 593 человека.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 1 жителя города Харькова.



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 5 мая.