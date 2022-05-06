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06.05.2022  10:26   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 6 мая

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 1 случай заражения коронавирусом в Харькове.

Новые случаи заражения коронавирусом

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 1 случай заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 192 человека. Выздоровело 284 560 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 15 593 человека.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 1 жителя города Харькова.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 5 мая.

Тэги:  коронавирус, харьков
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