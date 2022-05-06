Как раздают гуманитарку в Харкове (фото)

Для горожан, которые, несмотря на войну, остаются в родном Харькове, продолжают работать пункты выдачи гуманитарной помощи.
В пресс-службе горсовета рассказали, как работают пункты раздачи гуманитарной помощи в разных районах Харькова, передает РЕДПОСТ.
Так, в Немышлянском районе маленьких харьковчан обеспечивают всеми видами продукции КП «Городская молочная фабрика-кухня детского питания», а также сухими смесями, памперсами и другими предметами личной гигиены.
Кроме того, по информации Администрации Слободского района, мобильные точки выдачи продуктов питания, воды и других товаров первой необходимости вчера работали на ул. Аэрофлотской и бул. Жасминовом.
Напомним адреса пунктов выдачи "Укрпочты" и "Новой почты", которые работают 6 мая на раздачу гуманитарной помощи.
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