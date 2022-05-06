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06.05.2022  10:53   Рита Парфенова

Как раздают гуманитарку в Харкове (фото)

Для горожан, которые, несмотря на войну, остаются в родном Харькове, продолжают работать пункты выдачи гуманитарной помощи.

Раздача гуманитарной помощи в Харькове: фото

В пресс-службе горсовета рассказали, как работают пункты раздачи гуманитарной помощи в разных районах Харькова, передает РЕДПОСТ.

Так, в Немышлянском районе маленьких харьковчан обеспечивают всеми видами продукции КП «Городская молочная фабрика-кухня детского питания», а также сухими смесями, памперсами и другими предметами личной гигиены.

Раздача гуманитарной помощи в Харькове: фото Раздача гуманитарной помощи в Харькове: фото

Кроме того, по информации Администрации Слободского района, мобильные точки выдачи продуктов питания, воды и других товаров первой необходимости вчера работали на ул. Аэрофлотской и бул. Жасминовом.

Раздача гуманитарной помощи в Харькове: фото Раздача гуманитарной помощи в Харькове: фото

Напомним адреса пунктов выдачи "Укрпочты" и "Новой почты", которые работают 6 мая на раздачу гуманитарной помощи.

Тэги:  гуманитарная помощь, харьков
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