06.05.2022 10:53 Рита Парфенова

Как раздают гуманитарку в Харкове (фото)

Для горожан, которые, несмотря на войну, остаются в родном Харькове, продолжают работать пункты выдачи гуманитарной помощи.

В пресс-службе горсовета рассказали, как работают пункты раздачи гуманитарной помощи в разных районах Харькова, передает РЕДПОСТ.

Так, в Немышлянском районе маленьких харьковчан обеспечивают всеми видами продукции КП «Городская молочная фабрика-кухня детского питания», а также сухими смесями, памперсами и другими предметами личной гигиены.





Кроме того, по информации Администрации Слободского района, мобильные точки выдачи продуктов питания, воды и других товаров первой необходимости вчера работали на ул. Аэрофлотской и бул. Жасминовом.

Напомним адреса пунктов выдачи "Укрпочты" и "Новой почты", которые работают 6 мая на раздачу гуманитарной помощи.