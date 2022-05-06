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06.05.2022  08:22   Рита Парфенова

Адреса раздачи гуманитарной помощи в Харькове на 6 мая

Адреса пунктов выдачи "Укрпочты" и "Новой почты", которые будут работать сегодня на раздачу гуманитарной помощи.


Фото из открытых источников

Укрпочта и Новая Почта обновили адреса выдачи гуманитарной помощи в Харькове. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ХОВА.

Гуманитарку по-прежнему можно бесплатно получить на пунктах выдачи «Новой почты» и «Укрпочты». Единственное, на что стоит обратить внимание: адреса пунктов выдачи изменились.

Также жителей просят не создавать очереди, это может быть небезопасно.

 

Актуальные списки пунктов выдачи гуманитарной помощи в отделениях почты на 6 мая

«Укрпочта»
Время работы: 9:00-15:00

  • №170, ул. Гвардейцев Широнинцев, 41;
  • №120, просп. Юбилейный, 49А;
  • №33, ул. Шевченко, 224;
  • №38, ул. Ахиезеров, 16/50;
  • №118, просп. Юбилейный, 57/106;
  • №176, ул. Краснодарская, 181Б;
  • №171, ул. Амосова, 5.

Укрпочта и Новая Почта обновили адреса выдачи гуманитарной помощи в Харькове. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ХОВА. Гуманитарку по-прежнему можно бесплатно получить на пунктах выдачи «Новой почты» и «Укрпочты». Единственное, на что стоит обратить внимание: адреса пунктов выдачи изменились. Также жителей просят не создавать очереди, это может быть небезопасно. Актуальные списки пунктов выдачи гуманитарной помощи в отделениях почты на 5 мая «Укрпочта» Время работы: 9:00-15:00 №40, ул. Беркоса, 26; №98, ул. Холодногорская, 7; №177, просп. Славы, 5; №20, ул. Китаенко, 4; №22, площадь Свободы, 5; №93, ул. Петра Болбочана, 46; №64, ул. Петра Болбочана, 3. Адреса раздачи гуманитарной помощи в Харькове «Новая почта» Время работы: 8:00-13:00 №119, просп. Победы, 70; №137, ул. Ахсарова, 21; №51, ул. Бакулина, 14; №34, ул. Рождественская, 14; №11, просп. Гагарина, 41/2; №99, просп. Гагарина, 176; №90, просп. Гагарина, 199; №85 пр. Московский, 232-а №44, просп. Льва Ландау, 46; №138, проезд Стадионный, 13; №117, просп. Индустриальный, 24/31; №113, ул. Луи Пастера, 318; №65, просп. Героев Сталинграда, 169/24; №121, ул. Ньютона, 98. Адреса раздачи гуманитарной помощи в Харькове Читайте также: Патрульные Харькова доставляют продукты на Северную Салтовку Ежедневно из Харькова в область передается более 60 тонн гуманитарной помощи (видео) Харькову нужны водители для развоза гуманитарки

«Новая почта»
Время работы: 8:00-13:00

  • №119, просп. Победы, 70;
  • №137, ул. Ахсарова, 21;
  • №51, ул. Бакулина, 14;
  • №34, ул. Рождественская, 14;
  • №11, просп. Гагарина, 41/2;
  • №99, просп. Гагарина, 176;
  • №90, просп. Гагарина, 199;
  • №85 пр. Московский, 232-а
  • №44, просп. Льва Ландау, 46;
  • №138, проезд Стадионный, 13;
  • №117, просп. Индустриальный, 24/31;
  • №113, ул. Луи Пастера, 318;
  • №65, просп. Героев Сталинграда, 169/24;
  • №121, ул. Ньютона, 98.

Адреса раздачи гуманитарной помощи в Харькове

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Тэги:  гуманитарная помощь, харьков
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