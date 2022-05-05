05.05.2022 21:43 Дмитрий Колоней

Игорь Терехов призвал харьковчан воздержаться от посещения Мемориала на День победы

На праздник в Харькове возможны провокации российской армии.



Игорь Терехов призвал харьковчан воздержаться от посещения Мемориала на День победы



Как сообщает РЕДПОСТ , Харьковский городской голова Игорь Терехов в своем обращении отметил, что этой весной коммунальщики, как и в мирное время, привели в порядок могилы неизвестных солдат и памятники, а также высадили цветы у Мемориала Славы.

«Но те раны, которые своими обстрелами нанесли ему российские горе-вояки, мы не трогали, не ремонтировали. Считаю, что повреждения от российских «градов» должны остаться там – как символ уже нашей борьбы с современным нацизмом», - отметил Игорь Терехов.

Также на предмет неразорвавшихся снарядов Мемориал проверили пиротехнические подразделения ГСЧС. Однако, по словам мэра, посещать его все еще опасно.

«Я прошу вас не ходить на Мемориал. Наш враг коварен и циничен, и от него можно ожидать особой жестокости и яростных обстрелов именно в этот святой для всех нас день. Помянем своих родственников, боровшихся с фашизмом, дома, не собираясь на улицах. А цветы им мы принесем уже в день нашей Победы!» - подчеркнул Игорь Терехов.