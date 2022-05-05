05.05.2022 21:10

Под Харьковом уничтожен самый современный танк оккупантов

Под Харьковом вслед за "Москвой" ушла в известном направлении гордость танкостроение РФ.



Под Харьковом уничтожен самый современный танк оккупантов



Как сообщает РЕДПОСТ , 4 мая 2022 года на харьковском направлении ВСУ уничтожили самый современный танк России – Т-90М. Он разрабатывали в рамках проекта "Прорыв-3". Впервые танк этой линейки Т-90 представлен в начале 90-х годов как продолжение Т-72. Танк Т-90М "Прорыв" представляет собой модернизацию экспортноориентированного варианта Т-90С, который был представлен в 2011 году.

Первую партию танков Т-90М весной 2020 года получила 2-я гвардейская Таманская мотострелковая дивизия. и 1-я гвардейская танковая армия. По оценкам западных экспертов, на вооружении российской армии сейчас находится около 100 моделей этих танков. По мнению европейских экспертов, Т-90М является самым технологичным и боеспособным танком в России.

В то же время агентство Defense Express критикует российский танк Т-90М "Прорыв" и называет его "недоАрматой" и "прорывом в никуда". Реальные недостатки танка, как отмечает агентство, проявились в Индии, где местные Т-90С «столкнулись с критическими проблемами прежде всего с перегреванием двигателя и быстрым выходом его из строя». И приходит к выводу, что выпуском танков Т-90 Кремль окончательно похоронил свой распиаренный "царь-танк" Т-14 "Армата", который смог прославиться только тем, что заглох прямо на Красной площади.

Основные характеристики танка Т-90М

вес с боекомплектом – 48 т,

экипаж — 3 человека,

мощность – 23 л.с/т

средняя скорость на грунтовой дороге – 35-40 км/ч

средняя скорость по шоссе – до 70 км/ч

запас топлива по шоссе – до 500 км

Чем отличается танк Т-90М от предыдущих версий

Многотопливный дизельный двигатель мощностью 1130 л.

Новый башенный модуль отличается от серийных в предыдущих версиях.

Многоканальный прицел с тепловизионным, телевизионным, визирным и дальномерным каналами, каналом управления ракетой. Электронные устройства обеспечивают круглосуточное применение.

На месте командира есть восемь триплексов и система видеонаблюдения, обеспечивающая полный обзор.

Многослойное бронирование, решетчатые экраны и динамическая защита "Реликт".

Комплекс активной защиты готов автоматически выбросить аэрозольные гранаты, спрятав танк от систем наведения противника за облаком плотного дыма.

Возможность обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени.

Вооружение: система управления огнем «Калина», 125 мм танковая пушка, управляемая ракета 9М119М, которая может поражать танки и вертолеты.

Для борьбы с противотанковыми гранатометчиками в арсенале танка есть осколочно-фугасные снаряды дистанционного подрыва. Расстояние атаки – до 5 км.

Стоимость Т-90М

Стоимость танка Т-90М зависит от версии и комплекта модернизации от 2,5 млн долларов до 4,3 млн долларов