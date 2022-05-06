06.05.2022 08:27 Рита Парфенова

Обстрелы Харькова вызвали пожары в нескольких гаражных кооперативах: сводка ГСЧС на 6 мая

Подразделения ГСЧС в течение суток совершили 13 выездов на тушение пожаров, вызванных вражескими обстрелами.



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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 6 мая.

Спасатели выезжали на тушение пожаров многоэтажных и частных домов, хозяйственных построек, гаражей и т.д. Пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли: в Киевском (6), Московском (4) и Шевченковском (1) районах Харькова, а также Харьковском (1) и Богодуховском (1) районах области.

Крупнейший из этих пожаров произошел в 11:50 в гаражном кооперативе на Салтовке Московского района города Харькова, где горели 27 гаражей и 3 автомобиля на площади более 800 кв.м. Силами 7 оперативных подразделений ГСЧС огонь был укрощен в 13:50.

Также около половины одиннадцатого утра 5 мая произошло несколько пожаров в частных гаражах на Алексеевке Шевченковского района города Харькова, а также на открытой территории Малоданиловской ОТГ Харьковского района.

Всего за сутки с 5 по 6 мая спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 37 оперативных выездов, из которых:

29 – на ликвидацию пожаров

1 – для проведения аварийно-спасательных работ,

3 – для оказания помощи населению,

4 – другие выезды.

Пиротехнически подразделения ГСЧС 55 привлекали для обезвреживания вражеских боеприпасов, ликвидировано 95 вражеских боеприпасов.

Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области от ГСЧС на утро 5 мая.