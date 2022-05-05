05.05.2022 08:12 Рита Парфенова

Харьков на утро 5 мая. Оперативная обстановка от ГСЧС

За сутки с 4 по 5 мая спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 18 оперативных выездов.



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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.30 5 мая.

За сутки спасатели 12 раз выезжали на тушение пожаров, 4 раза – для проведения аварийно-спасательных работ, 2 – для оказания помощи населению и ликвидации последствий ДТП.



Семь пожаров произошли после обстрелов Харькова и области российскими оккупантами. Пять из них случились в Киевском районе Харькова, поодному в Харьковском и Богодуховском районах области.



В частности, 4 мая во время утреннего обстрела Киевского района Харькова горели жилой дом, гаражи, хозяйственные постройки, а также 5 легковушек и 10 автобусов. Для ликвидации возгораний были привлечены 9 единиц пожарно-спасательной техники и 50 человек личного состава ГСЧС.



Также в течение суток проводились аварийно-спасательные работы и разбор завалов в разрушенных объектах Московского, Холодногорского и Индустриального районов города Харькова.



Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток осуществлено 55 выездов для обезвреживания вражеских боеприпасов.

Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области от ГСЧС на утро 3 мая.