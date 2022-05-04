04.05.2022 21:50 Дмитрий Колоней

Харьковчане стали призерами Дефлимпийских игр

Харьковчане успешно выступают на XXIV летних Дефлимпийских играх.

Как сообщает РЕДПОСТ , в бразильском городе Кашиас-ду-Сул 1 мая 2022 года стартовали XXIV летние Дефлимпийские игры. Соревнования продлятся до 15 мая.

Украинские спортсмены начали свой путь на Играх из "золота" в дебютном велоспорте.

Три золотые медали Украине в Бразилии принесли каратисты. Новоиспеченными чемпионами Дефлимпиады стали Карина Янчук (кумите, весовая категория 68 кг), Александр Махно (кумите, весовая категория 84 кг) и харьковский спортсмен Александр Черняев (ката). Также Александр Черняев завоевал "серебро" в командном первенстве (ката) и "бронзу" (ката).

Еще один харьковский спортсмен Владислав Мозырь завоевал "бронзу" в соревнованиях по дзюдо.

По состоянию на 4 мая сборная Украины занимает І общекомандное место, завоевав 24 награды – 12 золотых, 3 серебряных и 9 бронзовых медалей. На прошлой Дефлимпиаде в 2017 году украинская сборная заняла второе место в общекомандном медальном зачете, выиграв 99 медалей, из них 21 – золотую.

Справка. Дефлимпийские игры санкционированы Международным олимпийским комитетом спортивные соревнования наивысшего уровня для людей, которые не слышат. XXIV летние Дефлимпийские игры должны были пройти в феврале 2021 года, но их перенесли на май 2022-го