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06.05.2022  09:00   Рита Парфенова

Пожарные три часа тушили дом под Харьковом

Причиной пожара стало печное отопление.

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Вечером 5 мая произошёл пожар, в котором пострадала пожилая женщина, передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В селе Покотиловка Высочанской громады загорелся дом на двух хозяев. Возгорание произошло около половины девятого вечера. Огонь распространился на площадь в 120 квадратных метров. До 23:40 с огнем боролись 3 пожарных расчета.

Хозяйка одной из частей дома, женщина 1940 года рождения, получила незначительные ожоги лица и от госпитализации отказалась.

Причиной пожара названо  нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области от ГСЧС на утро 6 мая.

Тэги:  пожар, харьков
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