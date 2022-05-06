Пожарные три часа тушили дом под Харьковом

Причиной пожара стало печное отопление.
Вечером 5 мая произошёл пожар, в котором пострадала пожилая женщина, передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
В селе Покотиловка Высочанской громады загорелся дом на двух хозяев. Возгорание произошло около половины девятого вечера. Огонь распространился на площадь в 120 квадратных метров. До 23:40 с огнем боролись 3 пожарных расчета.
Хозяйка одной из частей дома, женщина 1940 года рождения, получила незначительные ожоги лица и от госпитализации отказалась.
Причиной пожара названо нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области от ГСЧС на утро 6 мая.
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