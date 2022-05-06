06.05.2022 09:00 Рита Парфенова

Пожарные три часа тушили дом под Харьковом

Причиной пожара стало печное отопление.

Вечером 5 мая произошёл пожар, в котором пострадала пожилая женщина, передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В селе Покотиловка Высочанской громады загорелся дом на двух хозяев. Возгорание произошло около половины девятого вечера. Огонь распространился на площадь в 120 квадратных метров. До 23:40 с огнем боролись 3 пожарных расчета.

Хозяйка одной из частей дома, женщина 1940 года рождения, получила незначительные ожоги лица и от госпитализации отказалась.

Причиной пожара названо нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области от ГСЧС на утро 6 мая.