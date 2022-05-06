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06.05.2022  09:29   Рита Парфенова

Крупный супермаркет Харькова обстреляли из "градов" (фото)

Российские оккупанты обстреляли супермаркет "Эпицентр" в Харькове

Фото обстрела супермаркета Эпицентр в Харькове

Об этом в свом Фейсбуке написал сообщил Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов, передает РЕДПОСТ.

"Разрушать – не строить. Рашисты обстреляли недавно отстроенный магазин строительных материалов. Как мы видим по фото - попадание прямо в военный объект, скрывавшийся посреди торгового зала, рядом с туалетной бумагой и чистящими средствами. Фиксируем. Собираем доказательства. Они будут отвечать за все свои преступления!", - написал Болдвинов.

Фото обстрела супермаркета Эпицентр в Харькове

Обстрелянный строительный супермаркет "Эпицентр" был открыт после полной реконструкции в декабре 20221 года.

Фото обстрела супермаркета Эпицентр в Харькове

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, 5 мая группа правоохранителей выезжала на улицу Архитекторов, где вражеские снаряды из системы РЗСО попали по территории торгового центра. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и задокументировали преступные действия российских военных.

Фото обстрела супермаркета Эпицентр в Харькове

Фото обстрела супермаркета Эпицентр в Харькове

Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области от ГСЧС на утро 6 мая.

 

Тэги:  агрессия россии, обстрел, супрмаркет, харьков
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