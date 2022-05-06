06.05.2022 09:29 Рита Парфенова

Крупный супермаркет Харькова обстреляли из "градов" (фото)

Российские оккупанты обстреляли супермаркет "Эпицентр" в Харькове

Об этом в свом Фейсбуке написал сообщил Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов, передает РЕДПОСТ.



"Разрушать – не строить. Рашисты обстреляли недавно отстроенный магазин строительных материалов. Как мы видим по фото - попадание прямо в военный объект, скрывавшийся посреди торгового зала, рядом с туалетной бумагой и чистящими средствами. Фиксируем. Собираем доказательства. Они будут отвечать за все свои преступления!", - написал Болдвинов.

Обстрелянный строительный супермаркет "Эпицентр" был открыт после полной реконструкции в декабре 20221 года.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, 5 мая группа правоохранителей выезжала на улицу Архитекторов, где вражеские снаряды из системы РЗСО попали по территории торгового центра. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и задокументировали преступные действия российских военных.

Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области от ГСЧС на утро 6 мая.