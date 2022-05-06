06.05.2022 09:59 Рита Парфенова

Игорь Терехов поздравляет украинских пехотинцев с профессиональным праздником

Поздравление Харьковского городского головы Игоря Терехова с Днем пехоты Вооруженных Сил Украины



Фото из открытых источников

Дорогие наши пехотинцы!



От всего сердца поздравляю вас с вашим профессиональным праздником – Днем пехоты Вооруженных Сил Украины.



72-й день российские оккупанты жестоко и беспощадно забирают жизни наших родных и близких. Они цинично обстреливают жилые кварталы, пытаясь нас запугать, уничтожить веру в нашу победу! Они называют себя освободителями, хотя абсолютно не понимают значения слова «свобода» и цены, которую за нее готов заплатить каждый из нас.



Сегодня именно вы являетесь стражами свободы украинского народа. Несмотря ни на что, вы уверенно и надежно держите фронт против одной из самых больших армий мира. Но, как оказалось, абсолютно бездарной и жалкой, которая может воевать только с мирными жителями.



Уважаемые пехотинцы! Мы гордимся вами и искренне благодарны за вашу преданность, смелость, мужество и героизм! Пусть пули вас всегда обходят стороной, а рядом всегда будет надежное плечо боевого побратима! Пока у Харькова и Украины есть такие защитники, нет ни капли сомнения, что победа будет за нами!