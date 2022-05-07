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07.05.2022  12:14   Виталий Хиневич

Украинские спасатели дали совет, как обезопасить себя во время эвакуации

Война заставила миллионы украинцев покинуть свои дома. Хаотические перемещения в поисках безопасности или поездки заграницу могут привести к сложностям и стать опасными.

Пассажироперевозки
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГСЧС в Харьковской области.
 
Сообщается, что для безопасной эвакуации следует выбирать официального пассажироперевозчика. Желательно сфотографировать номерной знак транспортного средства и отправить данную фотографию своим близким или знакомым. Помимо этого, во время поездки желательно закреплять геометки вашего пути следования.
 
Кроме этого, если вы используете для эвакуации частный автомобильный транспорт, заранее обговорите с водителем все условия поездки. Организуйте группу желающих эвакуироваться по одному маршруту.
 
Избегайте поездок в ночное время в незнакомом месте, а также пользуйтесь гражданским видом транспорта.
 
Напомним, ранее украинские спасатели рассказали, как помочь пожилым людям во время обстрелов.
 
 
Источник:   ГСЧС Украины
 Тэги:  эвакуция, безопасность
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