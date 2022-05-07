07.05.2022 12:14 Виталий Хиневич

Украинские спасатели дали совет, как обезопасить себя во время эвакуации

Война заставила миллионы украинцев покинуть свои дома. Хаотические перемещения в поисках безопасности или поездки заграницу могут привести к сложностям и стать опасными.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГСЧС в Харьковской области.

Сообщается, что для безопасной эвакуации следует выбирать официального пассажироперевозчика. Желательно сфотографировать номерной знак транспортного средства и отправить данную фотографию своим близким или знакомым. Помимо этого, во время поездки желательно закреплять геометки вашего пути следования.

Кроме этого, если вы используете для эвакуации частный автомобильный транспорт, заранее обговорите с водителем все условия поездки. Организуйте группу желающих эвакуироваться по одному маршруту.

Избегайте поездок в ночное время в незнакомом месте, а также пользуйтесь гражданским видом транспорта.

Напомним, ранее украинские спасатели рассказали , как помочь пожилым людям во время обстрелов.