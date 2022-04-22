22.04.2022 14:38 Виталий Хиневич

Украинские спасатели рассказали, как помочь пожилым людям во время обстрелов

Необходимо заранее решить план действий во время обстрела.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГСЧС Украины.

Сообщается, что важно проговорить четкий план «до»: куда вы идете при обстреле кто что берет с собой, кто за что ответственен. Чем больше пожилой человек будет готов к началу обстрела, тем более спокоен он во время него.

Нервные процессы с возрастом становятся медленнее, поэтому пожилые люди должны сначала привыкнуть к какой-то информации, воспринять ее. Поэтому, даже если в вашем населенном пункте спокойно – проговорите детали.

Для большего успокоения при обстреле человек постарше, как и любой другой, должен иметь задачи, которые он выполняет: взять нетрудные вещи или одеяло, посмотреть за внуком или переноской с котом в хранилище. Задания должны быть несложными, но достаточно ответственными. Таким образом, у человека будет зона его контроля и ответственности, и он сможет ощущать больше безопасности.

Память пожилых людей направлена на далекое прошлое, они хорошо помнят моменты юности или зрелости. Расспросите или попросите детей расспросить что-нибудь у пожилого человека. Где она отдыхала в молодые годы, как праздновала дни рождения. Рассказ успокоит человека, вернет его в безопасное место в голове, предоставит приятные переживания и снизит уровень стресса.

Это поможет успокоить и занять сразу и человека постарше, и детей, например.

Если человек не против – возьмите его за руку или обнимите за плечи. Лучше всего успокаивают легкие движения, поглаживание сверху вниз. Если человек в ступоре или близок к тому, чтобы плакать, – обнимите за плечи и тихонько качайте в разные стороны или несильно назад и вперед. Такие движения очень успокаивают и словно укачивают.

Следите, чтобы человек пил много жидкости. Это актуально для кого-либо, и для пожилых людей так же – во время острого стресса нервная система страдает от обезвоживания. Дайте воду или чай, если он у вас есть.

Спокойно проговаривайте свои действия: «Сейчас я дам тебе попить», «Я обниму тебя», «Мы сядем здесь». Из-за замедленной скорости нервных реакций пожилые люди могут терять фокус, быть дезориентированными – ваш голос и инструкция, что делать, помогут овладеть стрессом.