Утром оккупанты обстреляли важный объект под Харьковом

Обстрел Красноградского района произошел утром 7 мая
Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.
По предварительным данным, оккупанты нанесли 2 удара после восьми часов утра 7 мая. От вражеских обстрелов пострадал объект критической инфраструктуры в Красноградской общине. Обстрел также вызвал разрушения окрестных зданий, повреждение автомобилей.
Жертв среди населения нет. Информация будет уточняться и дополняться, отметли в ХОВА.
Напомним, за прошедшие сутки оккупанты произвели 3 обстрела Харькова из РСЗО и артиллерии.
Комментариев: 0
Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
влажность:
давление:
ветер: