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07.05.2022  11:19   Рита Парфенова

Утром оккупанты обстреляли важный объект под Харьковом

Обстрел Красноградского района произошел утром 7 мая

обстрел дым в небе

Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.

По предварительным данным, оккупанты нанесли 2 удара после восьми часов утра 7 мая. От вражеских обстрелов пострадал объект критической инфраструктуры в Красноградской общине. Обстрел также вызвал разрушения окрестных зданий, повреждение автомобилей.

Жертв среди населения нет. Информация будет уточняться и дополняться, отметли в ХОВА.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты произвели 3 обстрела Харькова из РСЗО и артиллерии.

Тэги:  агрессия россии, хова, харьков
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