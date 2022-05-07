07.05.2022 11:19 Рита Парфенова

Утром оккупанты обстреляли важный объект под Харьковом

Обстрел Красноградского района произошел утром 7 мая

Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.

По предварительным данным, оккупанты нанесли 2 удара после восьми часов утра 7 мая. От вражеских обстрелов пострадал объект критической инфраструктуры в Красноградской общине. Обстрел также вызвал разрушения окрестных зданий, повреждение автомобилей.



Жертв среди населения нет. Информация будет уточняться и дополняться, отметли в ХОВА.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты произвели 3 обстрела Харькова из РСЗО и артиллерии.