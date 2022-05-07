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07.05.2022  11:05   Рита Парфенова

Оккупанты обстреляли два района Харькова: сводка ХОВА на утро 7 мая

Российские военные продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру Харьковщины.


Фото из открытых источников

Как собщает РЕДПОСТ, по информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова за прошедшие сутки оккупанты произвели 3 обстрела Харькова из РСЗО и артиллерии.

"Пострадали Северная Салтовка и Индустриальный район (ХТЗ)", - отметили в оперативной сводке.

Также рашисты нанесли ракетный удар по силам обороны Харькова. "Украинские защитники удерживают свои позиции и дают достойный отпор противнику", - заявил Олег Синегубов.

Тэги:  агрессия россии, хова, харьков
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