Оккупанты обстреляли два района Харькова: сводка ХОВА на утро 7 мая

Российские военные продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру Харьковщины.
Как собщает РЕДПОСТ, по информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова за прошедшие сутки оккупанты произвели 3 обстрела Харькова из РСЗО и артиллерии.
"Пострадали Северная Салтовка и Индустриальный район (ХТЗ)", - отметили в оперативной сводке.
Также рашисты нанесли ракетный удар по силам обороны Харькова. "Украинские защитники удерживают свои позиции и дают достойный отпор противнику", - заявил Олег Синегубов.
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Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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