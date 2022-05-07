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07.05.2022  11:03   Виталий Хиневич

Жителя Харьковской области подозревают в государственной измене

Мужчина снабжает оккупантов провизией.

Пособник оккупантов
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора Украины.
 
Сообщается, что в марте 2022 года житель города Волчанск организовал сбор подписей за отставку действующего мэра города. Также злоумышленник организовал показательное поднятие флага страны агрессора. 
 
Кроме этого отмечается, что по данным следствия, гражданин Украины наладил сотрудничество с представителями РФ. Он организовывает деятельность дислоцированных в Волчанске военных формирований оккупационных войск, обеспечивает их материальными ресурсами.
 
Пособник оккупантов организовал разграбление одной из воинских частей Национальной гвардии Украины, мясокомбината и автозаправочных станций.
 
На основании данных фактов правоохранители открыли уголовное дело согласно части 2 статьи 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
 
Напомним, в Харьковской области российские военные ограбили Изюмский лесхоз.
 
Источник:   Офис генерального прокурора Украины
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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