25.08.2021 08:34 Рита Парфенова

Аварийное отключение воды в Харькове 25 августа. Список адресов

В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.





Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Индустриальный район:

пр. Александровский, 182 (п. №3, стояк), ул. Бекетова, 19/17 (п. №2, спаренный стояк) до 17:00 25 августа.



Московский район:

ул. Академика Павлова, 140-а (п. №1, стояк) до 17:00 25 августа.; ул. Леся Сердюка, 14 (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 107-в (п. №3, стояк) до 20:00 25 августа.



Новобаварский район:

ул. Полтавский Шлях, 123 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 25 августа.



Основянский район:

ул. Кузнечная, 21, 23 до 20:00 25 августа.



Слободской район:

ул. Мухачева (Войкова), 20 (п. №2, стояк), пр. Героев Сталинграда, 150-б (п. №2, стояк), ул. Плехановская, 145 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 25 августа.



Холодногорский район:

ул. Игоря Муратова (Тинякова), 26 (п. №8, стояк), ул. Инициативная, 4 (п. №2), ул. Золочевская, 30/1 (п. №3) до 20:00 25 августа.



Шевченковский район:

ул. Деревянко, 38, 40, 42, ул. Ляпунова, 7 (п. №5, стояк), пр. Победы, 74-г (п. №1, стояк), пр. Победы, 56 (п. №1), ул. Есенина, 13 (п. №2, стояк), пр. Победы, 62-б (п. №4, стояк), ул. Клочковская, 101-а (п. №2, стояк), пр. Науки (Ленина), 21-а (п. №6, стояк), пр. Победы, 77-б (п. №4, стояк), ул. Ляпунова, 7 (п. №5, стояк), пер. Шекспира, 7 (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 46-б (п. №2, стояк), ул. Деревянко, 3-а (п. №2), ул. Клочковская, 148-а (стояк), ул. Ахсарова, 9 (п. №1), ул. Есенина, 14 (п. №3), въезд Тринклера, 5 (п. №5, стояк) до 20:00 25 августа.



Напомним, 24 августа в восьми районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.