Аварийное отключение воды в Харькове 25 августа. Список адресов

В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Индустриальный район:
пр. Александровский, 182 (п. №3, стояк), ул. Бекетова, 19/17 (п. №2, спаренный стояк) до 17:00 25 августа.
Московский район:
ул. Академика Павлова, 140-а (п. №1, стояк) до 17:00 25 августа.; ул. Леся Сердюка, 14 (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 107-в (п. №3, стояк) до 20:00 25 августа.
Новобаварский район:
ул. Полтавский Шлях, 123 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 25 августа.
Основянский район:
ул. Кузнечная, 21, 23 до 20:00 25 августа.
Слободской район:
ул. Мухачева (Войкова), 20 (п. №2, стояк), пр. Героев Сталинграда, 150-б (п. №2, стояк), ул. Плехановская, 145 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 25 августа.
Холодногорский район:
ул. Игоря Муратова (Тинякова), 26 (п. №8, стояк), ул. Инициативная, 4 (п. №2), ул. Золочевская, 30/1 (п. №3) до 20:00 25 августа.
Шевченковский район:
ул. Деревянко, 38, 40, 42, ул. Ляпунова, 7 (п. №5, стояк), пр. Победы, 74-г (п. №1, стояк), пр. Победы, 56 (п. №1), ул. Есенина, 13 (п. №2, стояк), пр. Победы, 62-б (п. №4, стояк), ул. Клочковская, 101-а (п. №2, стояк), пр. Науки (Ленина), 21-а (п. №6, стояк), пр. Победы, 77-б (п. №4, стояк), ул. Ляпунова, 7 (п. №5, стояк), пер. Шекспира, 7 (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 46-б (п. №2, стояк), ул. Деревянко, 3-а (п. №2), ул. Клочковская, 148-а (стояк), ул. Ахсарова, 9 (п. №1), ул. Есенина, 14 (п. №3), въезд Тринклера, 5 (п. №5, стояк) до 20:00 25 августа.
Напомним, 24 августа в восьми районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
Утренние облака продержатся в Харькове почти весь день, лишь к вечеру погода прояснится. Днем небольшой кратковременный дождь.
25 августа для многих может стать знаковым, если они последуют названию праздника: День «Поцелуемся и помиримся» или День примирительного поцелуя.
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