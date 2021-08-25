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25.08.2021  08:52   Рита Парфенова

Отключение воды переносится на неопределенный срок – Харьковводоканал

Проведение ремонтных работ в части Шевченковского и Киевского районов переносится.

Отключение воды в двух районах Харькова, запланированное на 25 августа, переносится

Проведение планово-предупредительных работ на водопроводных сетях в части Шевченковского и Киевского районов, запланированное на 25 августа, на предприятии отменяется. Перенос работ связан с производственной необходимостью. Об этом РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе коммунального предприятия «Харьковводоканал».

Новая дата проведения профилактических работ на указанных участках сетей будет сообщена дополнительно.

Телефон для справок: 15-33.

Напомним, ранее РЕДПОСТ писал, что с 8:00 25 августа до 12:00 26 августа будет прекращено водоснабжение части Шевченковского и Киевского районов Харькова.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  харьков, отключение воды
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