Отключение воды переносится на неопределенный срок – Харьковводоканал

Проведение ремонтных работ в части Шевченковского и Киевского районов переносится.
Проведение планово-предупредительных работ на водопроводных сетях в части Шевченковского и Киевского районов, запланированное на 25 августа, на предприятии отменяется. Перенос работ связан с производственной необходимостью. Об этом РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе коммунального предприятия «Харьковводоканал».
Новая дата проведения профилактических работ на указанных участках сетей будет сообщена дополнительно.
Телефон для справок: 15-33.
Напомним, ранее РЕДПОСТ писал, что с 8:00 25 августа до 12:00 26 августа будет прекращено водоснабжение части Шевченковского и Киевского районов Харькова.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
Утренние облака продержатся в Харькове почти весь день, лишь к вечеру погода прояснится. Днем небольшой кратковременный дождь.
25 августа для многих может стать знаковым, если они последуют названию праздника: День «Поцелуемся и помиримся» или День примирительного поцелуя.
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