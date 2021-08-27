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27.08.2021  09:10   

Крестный ход в Харькове: в центре троллейбусы и маршрутки изменят направление движения

28 августа по спуску Соборному и ул. Университетской в Харькове временно запрещается движение транспорта.


// РЕДПОСТ

В субботу, 28 августа, по случаю православного праздника Успения Пресвятой Богородицы в центре Харькова состоится Крестный ход. Верующие пройдут от Свято-Успенского собора до Свято-Покровского монастыря, сообщает РЕДПОСТ

В это время, с 10.30 до 11.00 запрещается движение транспорта по маршруту проведения крестного хода: спуск Соборный – ул. Университетская на участке от ул. Университетского к спуска Бурсацкого

Также изменит свои маршруты общественный пассажирский транспорт.

С 10.30 до 11.00 движение автобусов будет организовано следующим образом:

  • №20е: высадка / посадка будет осуществляться на пл. Конституции. Движение в обратном направлении (в сторону к пл. Свободы) будет осуществляться после разворота на перекрестке пл. Конституции и ул. Пушкинской;
  • №202:  ул. Сумская – пл. Конституции – пл. Павловская – пл. Сергиевская – ул. Клочковская – спуск Соборности – пл. Благовещенская далее по маршруту;
  • №219е, 249, 251э (в сторону пер. Спартаковского):  ул. Университетская – пер. Университетский – ул. Квитки-Основьяненко – пер. Спартаковский;
  • 238 (в сторону пер. Спартаковского): – ул. Благовещенская – пл. Благовещенская – спуск Соборный – ул. Клочковская – пл. Сергиевская – пл. Павловская – ул. Университетская – пер. Университетский – ул. Квитки-Основьяненко – пер. Спартаковский; (в сторону пер. Спартаковского): пл. Конституции – пл. Павловская – пл. Сергиевская – ул. Клочковская – спуск Соборный – пл. Благовещенская – ул. Коцарская и далее по маршруту;
  • №241: пер. Армянский – пл. Конституции – пер. Мечникова – ул. Пушкинская – ул. Чернышевская – пер.Марьяненко – ул. Гоголя – пл. Театральный – пер. Грабовского – ул. Рымарская – пер. Мечникова и далее по маршруту.

С 10.00 до 11.00 движение троллейбусов будет организовано следующим образом:

№11: РК «пр. Дзюбы» – пр. Ново-Баварский – ул. Китаенко – пр. Любви Малой – ул. Плановая – ул. Семинарская – ул. Большая Гончаровская – РК «ул. Конева»;
№ 17: РК «ул. РудикаГ – ул. Чкалова – Белгородское шоссе – ул. Сумская – пр. Независимости – автономным ходом разворот через перекресток пр. Независимости / пр. Науки – пр. Независимости – ул. Сумская – Белгородское шоссе – ул. Чкалова – РК «ул. Рудика»
№ 50 РК «Пятихатки» – Белгородское шоссе – ул. Сумская – пр. Независимости – автономным ходом разворот через перекресток пр. Независимости / пр. Науки – пр. Независимости – ул. Сумская – Белгородское шоссе – РК «Пятихатки».

Напомним, в Харькове из-за проведения проведением фестиваля «Сам себе фест». с 8:00 27 августа до 8:00 30 августа 2021 года перекроют для транспорта переулок Воробьева.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  движение, харьков
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