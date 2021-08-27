Крестный ход в Харькове: в центре троллейбусы и маршрутки изменят направление движения

28 августа по спуску Соборному и ул. Университетской в Харькове временно запрещается движение транспорта.
В субботу, 28 августа, по случаю православного праздника Успения Пресвятой Богородицы в центре Харькова состоится Крестный ход. Верующие пройдут от Свято-Успенского собора до Свято-Покровского монастыря, сообщает РЕДПОСТ
В это время, с 10.30 до 11.00 запрещается движение транспорта по маршруту проведения крестного хода: спуск Соборный – ул. Университетская на участке от ул. Университетского к спуска Бурсацкого
Также изменит свои маршруты общественный пассажирский транспорт.
С 10.30 до 11.00 движение автобусов будет организовано следующим образом:
С 10.00 до 11.00 движение троллейбусов будет организовано следующим образом:
№11: РК «пр. Дзюбы» – пр. Ново-Баварский – ул. Китаенко – пр. Любви Малой – ул. Плановая – ул. Семинарская – ул. Большая Гончаровская – РК «ул. Конева»;
№ 17: РК «ул. РудикаГ – ул. Чкалова – Белгородское шоссе – ул. Сумская – пр. Независимости – автономным ходом разворот через перекресток пр. Независимости / пр. Науки – пр. Независимости – ул. Сумская – Белгородское шоссе – ул. Чкалова – РК «ул. Рудика»
№ 50 РК «Пятихатки» – Белгородское шоссе – ул. Сумская – пр. Независимости – автономным ходом разворот через перекресток пр. Независимости / пр. Науки – пр. Независимости – ул. Сумская – Белгородское шоссе – РК «Пятихатки».
Напомним, в Харькове из-за проведения проведением фестиваля «Сам себе фест». с 8:00 27 августа до 8:00 30 августа 2021 года перекроют для транспорта переулок Воробьева.
Комментариев: 0
«Правильное мнение одно, и оно – мое», – сегодня так будут думать и вы, и окружающие. Чтобы избежать конфликтов, включайте дипломатию.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Утром, днем, вечером – кратковременные дожди, грозы. Температура снизится на несколько градусов.
По народному календарю сегодня Михей Тиховей. Он примечателен окончанием двухнедельного Успенского поста и сильными ветрами, по которым судили об осенней погоде.
влажность:
давление:
ветер: