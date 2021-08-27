ДТП: ночью на мокром перекрестке Харькова столкнулись ВАЗ и Scoda (фото)

Авария произошла на ХТЗ в ночь на 27 августа.
На перекрестке улиц Мира и Потоцкого около полуночи 26 августа произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.
Участниками столкновения стали легковые автомобили ВАЗ и Scoda. По словам очевидцев, Scoda не уступила дорогу ВАЗ, который ехал по улице Мира.
В итоге «жигули» практически полностью разбиты, у Scoda смят бок и вывернуты задние колеса. Пострадавших, по словам свидетелей ДТП, нет.
Официальная информация уточняется.
Напомним, ранее РЕДПОСТ писал о лобовом ДТП в Харькове легковушки и маршрутного автобуса. Водитель автомобиля умер в неотложке.
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