27.08.2021 09:40

ДТП: ночью на мокром перекрестке Харькова столкнулись ВАЗ и Scoda (фото)

Авария произошла на ХТЗ в ночь на 27 августа.

На перекрестке улиц Мира и Потоцкого около полуночи 26 августа произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.



Участниками столкновения стали легковые автомобили ВАЗ и Scoda. По словам очевидцев, Scoda не уступила дорогу ВАЗ, который ехал по улице Мира.



В итоге «жигули» практически полностью разбиты, у Scoda смят бок и вывернуты задние колеса. Пострадавших, по словам свидетелей ДТП, нет.

Официальная информация уточняется.

Напомним, ранее РЕДПОСТ писал о лобовом ДТП в Харькове легковушки и маршрутного автобуса. Водитель автомобиля умер в неотложке.





