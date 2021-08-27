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27.08.2021  09:40   

ДТП: ночью на мокром перекрестке Харькова столкнулись ВАЗ и Scoda (фото)

Авария произошла на ХТЗ в ночь на 27 августа.

ВАЗ и Scoda столкнулись 26 августа 2021 года

На перекрестке улиц Мира и Потоцкого около полуночи 26 августа произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

Участниками столкновения стали легковые автомобили ВАЗ и Scoda. По словам очевидцев, Scoda не уступила дорогу ВАЗ, который ехал по улице Мира.

В итоге «жигули» практически полностью разбиты, у Scoda смят бок и вывернуты задние колеса. Пострадавших, по словам свидетелей ДТП, нет.

Официальная информация уточняется.

Напомним, ранее РЕДПОСТ писал о лобовом ДТП в Харькове легковушки и маршрутного автобуса. Водитель автомобиля умер в неотложке.

ВАЗ и Scoda столкнулись 26 августа 2021 года

ВАЗ и Scoda столкнулись 26 августа 2021 года

ВАЗ и Scoda столкнулись 26 августа 2021 года

ВАЗ и Scoda столкнулись 26 августа 2021 года

ВАЗ и Scoda столкнулись 26 августа 2021 года

 

Тэги:  дтп, харьков
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