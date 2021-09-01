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01.09.2021  10:45   

В Харькове отмечают День знаний

Во всех школах города сегодня проходят праздничные линейки.


// РЕДПОСТ

В этом году к учёте приступают 140 тысяч школьников Харькова, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

В школе №5 первый звонок прозвучал для 60 первоклашек. Это два полноценных класса.

Подготовка учебных заведений в этом году обошлась в 300 миллионов гривен. Ремонты были проведены у 86%, от всего количества школ мегаполиса. Реконструкция проведена на 13 школьных стадионах. Также в ряде учебных заведений оборудованы кабинеты физики, химии, биологи и географии.

С нового учебного года одаренные школьники будут получать стипендии, а педагоги 15 процентную надбавку к зарплате.

И.о мэра Харькова Игорь Терехов поздравил всех школьников города со стартом нового учебного года и пожелал лёгкой и продуктивной учебы.

Напомним, 1 сентября в Харькове проведут грандиозный общегородской праздник в честь начала нового учебного года – «Карнавал знаний».

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Тэги:  школа, харьков, игорь терехов
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