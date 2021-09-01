01.09.2021 10:45

В Харькове отмечают День знаний

Во всех школах города сегодня проходят праздничные линейки.



// РЕДПОСТ

В этом году к учёте приступают 140 тысяч школьников Харькова, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.



В школе №5 первый звонок прозвучал для 60 первоклашек. Это два полноценных класса.



Подготовка учебных заведений в этом году обошлась в 300 миллионов гривен. Ремонты были проведены у 86%, от всего количества школ мегаполиса. Реконструкция проведена на 13 школьных стадионах. Также в ряде учебных заведений оборудованы кабинеты физики, химии, биологи и географии.



С нового учебного года одаренные школьники будут получать стипендии, а педагоги 15 процентную надбавку к зарплате.



И.о мэра Харькова Игорь Терехов поздравил всех школьников города со стартом нового учебного года и пожелал лёгкой и продуктивной учебы.

Напомним, 1 сентября в Харькове проведут грандиозный общегородской праздник в честь начала нового учебного года – «Карнавал знаний».

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