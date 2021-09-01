В Харькове отмечают День знаний

Во всех школах города сегодня проходят праздничные линейки.
В этом году к учёте приступают 140 тысяч школьников Харькова, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
В школе №5 первый звонок прозвучал для 60 первоклашек. Это два полноценных класса.
Подготовка учебных заведений в этом году обошлась в 300 миллионов гривен. Ремонты были проведены у 86%, от всего количества школ мегаполиса. Реконструкция проведена на 13 школьных стадионах. Также в ряде учебных заведений оборудованы кабинеты физики, химии, биологи и географии.
С нового учебного года одаренные школьники будут получать стипендии, а педагоги 15 процентную надбавку к зарплате.
И.о мэра Харькова Игорь Терехов поздравил всех школьников города со стартом нового учебного года и пожелал лёгкой и продуктивной учебы.
Напомним, 1 сентября в Харькове проведут грандиозный общегородской праздник в честь начала нового учебного года – «Карнавал знаний».
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Помните: любые планы могут пойти кувырком по вине непредвиденных обстоятельств. Главное – удержаться от конфликтов и быть готовым к неожиданностям и переменам настроения.
Ясным небо в Харькове будет только утром, потом его затянет облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без существенных осадков.
Так заведено, что в первый день осени у миллионной армии школьников и студентов начинается новый учебный год.
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