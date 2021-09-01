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01.09.2021  10:49   

В Харьковской области горел жилой дом

В Харьковском районе спасатели ликвидировали пожар в частном домовладении.

В Харьковской области горел дом
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Харьковской области. 
 
Отмечается, что 31 августа около 19:31спасателям поступило сообщение о пожаре.
 
В городе Люботин горел дом на территории частного домовладения. 
 
На момент прибытия пожарных горела крыша дома и домашние вещи. 
 
Общая площадь возгорания составила 5 квадратных метра.
 
На ликвидацию пожара понадобилось около 40 минут. 
 
Причина возникновения пожара и убытки устанавливаются.
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал о сгоревшем частном доме, в котором нашли труп мужчины.
 
Источник:   ГСЧС Харьковской области
 Тэги:  харьков, пожар
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