В Харьковской области горел жилой дом

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 1 сентября Помните: любые планы могут пойти кувырком по вине непредвиденных обстоятельств. Главное – удержаться от конфликтов и быть готовым к неожиданностям и переменам настроения.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 1 сентября Ясным небо в Харькове будет только утром, потом его затянет облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без существенных осадков.