02.09.2021 10:24 Евгений Клочко

Движение на площади Свободы в Харькове снова перекроют: причины

На три дня участок площади Свободы будет закрыт для движения транспорта.



Движение на площади Свободы в Харькове снова перекроют: причины



Об этом корреспонденту РЕДПОСТ стало известно в Департаменте инфраструктуры.

В связи с проведением на площади праздничных мероприятий ко Дню предпринимателя движение транспорта по пл. Свободы, на участке от перекрестка ул. Сумская - ул. Свободы до Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, будет запрещено с 7:00 3 сентября до 12:00 6 сентября.

Движение будет организовано по правой стороне пл. Свободы, на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера.

Напомним, с 3 по 5 сентября на главной площади города будет проходить ярмарка , посвященная Дню предпринимателя.

Участие в ярмарке примут более 50 предпринимателей разной формы хозяйственности.

На мероприятии можно будет отведать продукцию различных производителей Харьковщины. Также горожане смогут приобрести детскую и взрослую одежду от производителей.

Дополнительно на мероприятии будет работать Харьковский областной центр занятости, у посетителей ярмарки будет возможность подать резюме на трудоустройство и получить важные советы для дальнейшего трудоустройства.