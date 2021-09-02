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02.09.2021  10:24   Евгений Клочко

Движение на площади Свободы в Харькове снова перекроют: причины

На три дня участок площади Свободы будет закрыт для движения транспорта.


Движение на площади Свободы в Харькове снова перекроют: причины
 
Об этом корреспонденту РЕДПОСТ стало известно в Департаменте инфраструктуры.
 
В связи с проведением на площади праздничных мероприятий ко Дню предпринимателя движение транспорта по пл. Свободы, на участке от перекрестка ул. Сумская - ул. Свободы до Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, будет запрещено с 7:00 3 сентября до 12:00 6 сентября.
Движение будет организовано по правой стороне пл. Свободы, на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера.
 
Напомним, с 3 по 5 сентября на главной площади города будет проходить ярмарка, посвященная Дню предпринимателя.
 
Участие в ярмарке примут более 50 предпринимателей разной формы хозяйственности.
 
На мероприятии можно будет отведать  продукцию различных производителей Харьковщины. Также горожане смогут приобрести детскую и взрослую одежду от производителей.
 
Дополнительно на мероприятии будет работать Харьковский областной центр занятости, у посетителей ярмарки будет возможность подать резюме на трудоустройство и получить важные советы для дальнейшего трудоустройства.
 
Тэги:  движение, транспорт, харьков
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