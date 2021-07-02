02.07.2021 09:29

С пистолетом в суд: сколько «запрещенки» изъяла служба охраны в июне

В первый летний месяц служба судебной охраны изъяла у посетителей судебных учреждений Харькова и области более двух с половиной тысяч предметов, которые могут нести угрозу для жизни людей.

По статистике июня, в районные суды области приносили меньше оружия, чем в городские, сообщили РЕДПОСТ в пресс-службе территориального управления Службы судебной охраны в Харьковской области.

Самыми законопослушными оказались посетители Богодуховского районного суда. Во время поверхностных проверок граждан сотрудники Службы судебной охраны за весь месяц не обнаружили запрещенных предметов.

В судах Харькова у «групп поддержки» принудительно доставленных граждан находили и огнестрел, и холодное оружие.

В частности, у посетителей Харьковского окружного административного суда было найдено три единицы огнестрельного оружия и сорок четыре ножа и аналогичных предметов.

В Киевском районном суде служба судебной охраны за месяц обнаружила тридцать четыре устройства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми пулями, шестьдесят пять заостренных предметов и семьдесят баллончиков снаряженными веществами слезоточивого и раздражающего действия.

В Дзержинский районный суд пытались пронести семьдесят четыре заостренных предмета.

В общей сумме за июнь в 27 судах Харьковской области было не допущено к проносу: 7 штук огнестрельного оружия, 102 устройства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми пулями, 1101 патрон, в том числе и оснащенный резиновыми пулями, 597 ножей, 470 баллончиков слезоточивого и раздражающего действия, 8 электрошокеров, 276 заостренных предметов (ножницы, отвертки и т.п.).



Всего с начала года в судебные учреждения Харькова и Харьковской области пытались пронести 8631 предмет, который может нести угрозу для жизни людей.

