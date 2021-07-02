Аварийное отключение воды в Харькове 2 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Московский район:
ул. Познанская, 5 (п. №2, спаренный стояк) до 17:00 2 июля.; ул. Светлая, 2б (п. №4), ул. Светлая, 2, 2-а, 6-а, ул. Валентиновская (Блюхера), 45, шоссе Салтовское, 141-б (стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 51-а (п. №5, стояк) до 20:00 2 июля.
Новобаварский район:
ул. Академика Богомольца, 29 (п. №2, стояк) до 20:00 3 июля.
Слободской район:
пер. Сычевский (ч/с), пр. Гагарина (ч/с), проезд Садовый, 11-а (п. №1) до 20:00 2 июля.
Холодногорский район:
спуск 5-й Нижнегиевский (ч/с), пер. Черниговский (ч/с), ул. Чеботарская, 34 (спаренный стояк) до 20:00 2 июля.
Шевченковский район:
пр. Науки (Ленина), 64-а (п. №8, стояк) до 17:00 2 июля;
ул. 23 Августа, 51-б (п. №4, стояк) до 20:00 2 июля.; ул. Деревянко, 15 (п. №1) до 20:00 3 июля.
Напомним, 1 июля в девяти районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.
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