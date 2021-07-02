02.07.2021 08:50

Аварийное отключение воды в Харькове 2 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Московский район:

ул. Познанская, 5 (п. №2, спаренный стояк) до 17:00 2 июля.; ул. Светлая, 2б (п. №4), ул. Светлая, 2, 2-а, 6-а, ул. Валентиновская (Блюхера), 45, шоссе Салтовское, 141-б (стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 51-а (п. №5, стояк) до 20:00 2 июля.



Новобаварский район:

ул. Академика Богомольца, 29 (п. №2, стояк) до 20:00 3 июля.



Слободской район:

пер. Сычевский (ч/с), пр. Гагарина (ч/с), проезд Садовый, 11-а (п. №1) до 20:00 2 июля.



Холодногорский район:

спуск 5-й Нижнегиевский (ч/с), пер. Черниговский (ч/с), ул. Чеботарская, 34 (спаренный стояк) до 20:00 2 июля.



Шевченковский район:

пр. Науки (Ленина), 64-а (п. №8, стояк) до 17:00 2 июля;

ул. 23 Августа, 51-б (п. №4, стояк) до 20:00 2 июля.; ул. Деревянко, 15 (п. №1) до 20:00 3 июля.

Напомним, 1 июля в девяти районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.