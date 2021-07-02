02.07.2021 08:11 Рита Парфенова

В супермаркетах Харькова тоннами продавали рыбу от браконьеров (видео, фото)

Нелегальный рыбный промысел нанес убытки государству в миллионы гривен.



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Масштабную схему незаконного вылова рыбы из Печенежского водохранилища разоблачила СБУ в Харьковской области, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на силовиков.

Установлено, что руководители одного из местных предприятий координировали деятельность нескольких браконьерских групп, которые ловили рыбу незаконными способами.

Ежедневный улов составлял от одной до двух тонн рыбы, по поддельным документами ее продавали через харьковские супермаркеты. Убытки государства составили десятки миллионов гривен.

Правоохранители задержали несколько браконьерских бригад «на горячем» – во время прохождения ими маршрута незаконного массового вылова.

Проведенные обыски позволили обнаружить у злоумышленников:

документацию, системный блок и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности;

поддельные товарно-транспортные накладные;

почти 1,5 т ценных видов речной рыбы, в том числе, занесенной в «Красную книгу».

автомобили, на которых дельцы нелегально транспортировали продукцию;

браконьерские орудия.

В рамках уголовного производства по ч 2. ст. 249 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

