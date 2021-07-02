В Харькове за сутки зафиксировано 20 случаев заболевания коронавирусом: статистика на 2 июля

За сутки от коронавируса умерло четыре человека.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 33 новый случая заражения коронавирусом.
20 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 2 июля составляет 148 609 человек.
Из них:
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:
Напомним, в Харькове 1 июля открылась предварительная онлайн-запись на вакцинацию от COVID-19 через медицинскую информационную систему «Helsi».
Нестандартный ход мыслей позволит найти оригинальное решение сложнейших вопросов и даже сделать открытие! Но не стоит стимулировать фантазию алкоголем.
Западный ветер донесет остатки закарпатской бури в Харьков.
Сегодня отмечаются День спортивного журналиста (всемирный) и День уфолога (тоже мировой).
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