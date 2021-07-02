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02.07.2021  10:09   Рита Парфенова

В Харькове за сутки зафиксировано 20 случаев заболевания коронавирусом: статистика на 2 июля

За сутки от коронавируса умерло четыре человека.

Коронавирус: статистика в Харькове на 2 июля 2021 года

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 33 новый случая заражения коронавирусом.

20 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 2 июля составляет 148 609 человек.

Из них:

  • 3 535 летальных случаев (за последние сутки умерло 4 человека);
  • 144 175 человек выздоровели (за сутки – 49 человек);
  • 899 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 20 человек).


Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

  • 26 – жители Харьковского района (в том числе 20 харьковчан);
  • 3 – Чугуевского;
  • 2 – Богодуховского;
  • 1 – Купянского;
  • 1 – Изюмского.

Напомним, в Харькове 1 июля открылась предварительная онлайн-запись на вакцинацию от COVID-19 через медицинскую информационную систему «Helsi».

Коронавирус: статистика в Харькове на 2 июля 2021 года
 

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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