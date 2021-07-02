02.07.2021 10:09 Рита Парфенова

В Харькове за сутки зафиксировано 20 случаев заболевания коронавирусом: статистика на 2 июля

За сутки от коронавируса умерло четыре человека.





За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 33 новый случая заражения коронавирусом.



20 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 2 июля составляет 148 609 человек.



Из них:

3 535 летальных случаев (за последние сутки умерло 4 человека);

144 175 человек выздоровели (за сутки – 49 человек);

899 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 20 человек).



Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

26 – жители Харьковского района (в том числе 20 харьковчан);

3 – Чугуевского;

2 – Богодуховского;

1 – Купянского;

1 – Изюмского.

Напомним, в Харькове 1 июля открылась предварительная онлайн-запись на вакцинацию от COVID-19 через медицинскую информационную систему «Helsi».



