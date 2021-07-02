02.07.2021 10:49 Рита Парфенова

Спасатели разворачивали пожарную лестницу, чтобы попасть к парализованной женщине (фото)

Сотрудники ГСЧС поддержали медиков скорой в оказании первой помощи больному.

Днем 1 июня врачам скорой в Дергачах по улице Садовой, 10Б было необходимо оказать медицинскую помощь тяжелобольной 70-летней женщине, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.



Ситуацию осложняло то, что парализованная женщина оказалась одна в запертой квартире и не могла самостоятельно открыть дверь врачам.

Медики вызвали на помощь сотрудников ГСЧС. Спасатели 53-й части ГСЧС, оценив на месте ситуацию, выяснили, что квартира больной находится на 3-м этаже жилой многоэтажки. Для причинения наименьшего вреда частному имуществу, было принято решение попасть в дом через окно балкона, используя пожарные лестницы.

Больная находилась на полу в сознании, но не могла двигаться. Спасатели открыли входную дверь изнутри и впустили медиков. Так женщина получила необходимую медицинскую помощь.

Ранее РЕДПОСТ писал о спасательной операции ГСЧС на аттракционе «Канатная дорога» в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького. Спасатели сняли двух человек из кабинки подвесной дороги.