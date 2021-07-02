Коронавирус не пройдет: на Гоптовке начали тестировать прибывающих из России

02.07.2021 11:27 Рита Парфенова

Со 2 июля все пересекающие государственную границу с Российской Федерацией, будут проходить экспресс-тестирование в пункте пропуска Гоптовка.

Дополнительные меры безопасности принимаются согласно изменениям к Постановлению КМУ о введении ограничительных противоэпидемических мероприятий ко всем, кто прибывает в Украину из Индии, Великобритании, Ирландии, Российской Федерации или Португалии. Со 2 июля им необходимо проходить тестирование на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 непосредственно в пункте пересечения государственной границы, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной госадминистрации.

Дополнительные меры безопасности связаны с тем, что в этих странах сейчас активно распространяется дельта-штамм вируса.

По информации пограничников, через пунк пропуска Гоптовка ежедневно границу с российской стороны пересекают около 2000 человек. Со 2 июля все прибывающие в Украину иностранцы во время пограничного контроля будут проходить тестирование на антиген коронавируса. Результаты экспресс-тестов будут готовы в течение получаса.

Сейчас на Гоптовке обустраивают места сбора людей, которые будут ожидать результат тестирования. Всем, кто получит отрицательный результат теста, позволят попасть в Украину.

Если у иностранных граждан (или лиц без гражданства) не будет отрицательного результата тестирования, проведенного в пункте пропуска, - пограничники будут отказывать им в пересечении границы Украины.

Гражданам Украины (а также иностранцам, которые на постоянной основе проживают на территории Украины), которые по каким-либо причинам не пройдут экспресс-тестирование в пункте пропуска, предложат два варианта:

1. Зарегистрироваться в приложении «Дія вдома» и отправиться на 14-дневную самоизоляцию.

2. Отправиться в обсервацию в специально определенные места на территории области. Туда этих людей будут доставлять из пункта пересечения границы для прохождения 14-дневного карантина. Сопровождение лиц, которые подлежат обсервации, будут обеспечивать работники полиции.

Что касается прибывающих в Украину черед аэропорт Харьков, то в обладминистрации отметили, что прямого сообщения со странами, в которых будует коронавирус дельта, нет. Для пассажиров, которые будут лететь в Харьков из этих стран с пересадкой, вопросы тестирования в аэропорту будут отработаны в рабочем режиме.