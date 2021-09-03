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03.09.2021  09:12   Рита Парфенова

Африканскую чуму свиней обнаружили под Харьковом

Больных животных выявили в Богодуховском районе.


Фото из открытых источников

На территории НПП «Слобожанский» (квартал 75 и квартал 81) Краснокутского поселкового совета Богодуховского района обнаружено заболевание свиней африканской чумой (АЧС), сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Положительный результат на АЧС лаборатория выявила 2 сентября в 2-х пробах патологического материала от домашних свиней.

Сейчас специалисты Госпродпотребслужбы совместно с представителями причастных служб проводят комплекс мероприятий по ликвидации очага и недопущению дальнейшего распространения инфекции.

Специалисты напоминают о недопустимости покупки мяса, сала, копченостей и других продуктов из свинины на стихийных рынках и в неприспособленных для торговли местах.

Африканская чума свиней - остроинфекционное вирусное особенно опасное заболевание свиней, вирус которого остается в копченых мясопродуктах до 6 месяцев, в замороженном мясе - до 3 лет. Лечения и эффективной вакцины для профилактики болезни в настоящее время не существует.

В прошлом году Госпродпотребслужба в ходе мониторинга ситуации по распространению возбудителя африканской чумы свиней в местах несанкционированной торговли выявила два положительных результата на АЧС в Харьковской области.

Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  ачс, харьков
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