Африканскую чуму свиней обнаружили под Харьковом

Больных животных выявили в Богодуховском районе.
На территории НПП «Слобожанский» (квартал 75 и квартал 81) Краснокутского поселкового совета Богодуховского района обнаружено заболевание свиней африканской чумой (АЧС), сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
Положительный результат на АЧС лаборатория выявила 2 сентября в 2-х пробах патологического материала от домашних свиней.
Сейчас специалисты Госпродпотребслужбы совместно с представителями причастных служб проводят комплекс мероприятий по ликвидации очага и недопущению дальнейшего распространения инфекции.
Специалисты напоминают о недопустимости покупки мяса, сала, копченостей и других продуктов из свинины на стихийных рынках и в неприспособленных для торговли местах.
Африканская чума свиней - остроинфекционное вирусное особенно опасное заболевание свиней, вирус которого остается в копченых мясопродуктах до 6 месяцев, в замороженном мясе - до 3 лет. Лечения и эффективной вакцины для профилактики болезни в настоящее время не существует.
В прошлом году Госпродпотребслужба в ходе мониторинга ситуации по распространению возбудителя африканской чумы свиней в местах несанкционированной торговли выявила два положительных результата на АЧС в Харьковской области.
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