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03.09.2021  08:18   Рита Парфенова

Аварийное отключение воды в Харькове 3 сентября. Список адресов

В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Аварийное отключение холодной воды в Харькове

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Индустриальный район:
ул. Плиточная, 65-б (п. №2, стояк) до 17:00 3 сентября.

Киевский район:
въезд Физкультурный (ч/с), ул. Фестивальная (ч/с), ул. Люсинская (ч/с), ул. Тюринская (Якира) (ч/с), ул. Веринская (ч/с), ул. Ново-Веринская (Лазо) (ч/с), ул. Вятская (ч/с), ул. Пестеля (ч/с), ул. Ново-Харьковская (ч/с) до 20:00 3 сентября.

Московский район:
ул. Героев Труда, 68-д (п. №5, стояк) до 17:00 3 сентября;
ул. Гарибальди, 2 (п. №1, стояк), ул. Ново-Веринская (Лазо) (ч/с), ул. Семиградская (ч/с), ул. Варваровская (ч/с), ул. Юрия Лавриненка (Мориса Тореза) (ч/с), ул. Ангарская (ч/с), ул. Тополева (ч/с) до 20:00 3 сентября.

Новобаварский район:
шоссе Григоровское (Комсомольское), 51 (п. №3, стояк), ул. Москалевская (Октябрьской Революции) (ч/с), ул. Степная, 35, 37, въезд Кольцова (ч/с), ул. Кибальчича, 20 до 20:00 3 сентября.

Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 177 (п. №11, стояк) до 20:00 3 сентября;
ул. Мухачева (Войкова), 20(п. №2, стояк) до 20:00 04.09.21 г.

Холодногорский район:
ул. Инициативная, 10/24 (п. №7-8) до 20:00 3 сентября.

Шевченковский район:
пер. 23 сентября, 1 (п. №3, спаренный стояк), ул. Ляпунова (ч/с) до 20:00 3 сентября.

Напомним, 2 сентября в части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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