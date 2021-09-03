Аварийное отключение воды в Харькове 3 сентября. Список адресов

В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Индустриальный район:
ул. Плиточная, 65-б (п. №2, стояк) до 17:00 3 сентября.
Киевский район:
въезд Физкультурный (ч/с), ул. Фестивальная (ч/с), ул. Люсинская (ч/с), ул. Тюринская (Якира) (ч/с), ул. Веринская (ч/с), ул. Ново-Веринская (Лазо) (ч/с), ул. Вятская (ч/с), ул. Пестеля (ч/с), ул. Ново-Харьковская (ч/с) до 20:00 3 сентября.
Московский район:
ул. Героев Труда, 68-д (п. №5, стояк) до 17:00 3 сентября;
ул. Гарибальди, 2 (п. №1, стояк), ул. Ново-Веринская (Лазо) (ч/с), ул. Семиградская (ч/с), ул. Варваровская (ч/с), ул. Юрия Лавриненка (Мориса Тореза) (ч/с), ул. Ангарская (ч/с), ул. Тополева (ч/с) до 20:00 3 сентября.
Новобаварский район:
шоссе Григоровское (Комсомольское), 51 (п. №3, стояк), ул. Москалевская (Октябрьской Революции) (ч/с), ул. Степная, 35, 37, въезд Кольцова (ч/с), ул. Кибальчича, 20 до 20:00 3 сентября.
Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 177 (п. №11, стояк) до 20:00 3 сентября;
ул. Мухачева (Войкова), 20(п. №2, стояк) до 20:00 04.09.21 г.
Холодногорский район:
ул. Инициативная, 10/24 (п. №7-8) до 20:00 3 сентября.
Шевченковский район:
пер. 23 сентября, 1 (п. №3, спаренный стояк), ул. Ляпунова (ч/с) до 20:00 3 сентября.
Напомним, 2 сентября в части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.
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