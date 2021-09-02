02.09.2021 08:53

Аварийное отключение воды в Харькове 2 сентября. Список адресов

В части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Индустриальный район:

б-р Ивана Каркача, 5 до 17:00 2 сентября.



Московский район:

ул. Гарибальди, 2 (п. №1, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 76 (п. №9), ул. Гвардейцев Широнинцев, 59 (п. №4, стояк), ул. Героев Труда, 28, 30 до 20:00 2 сентября.



Новобаварский район:

пр. Дзюбы, 2 (п. №3, стояк), шоссе Григоровское (Комсомольское), 10 (п. №2, стояк), ул. Москалевская (Октябрьской Революции) (ч/с), ул. Степная, 35, 37, въезд Кольцова (ч/с) до 20:00 2 сентября.



Слободской район:

ул. Мухачева (Войкова), 20 (п. №2, стояк) до 20:00 2 сентября.



Холодногорский район:

ул. Сергея Борзенко, 2, 3, 5, ул. Золочевская, 24, 24-а до 20:00 2 сентября.



Шевченковский район:

ул. Есенина, 10 (п. №8) до 20:00 2 сентября;

ул. Новгородская, 12 (п. №2, стояк), ул. 23 Августа, 77 (п. №2, стояк), пер. 23 Августа, 1 (п. №3, спаренный стояк), ул. Ляпунова (ч/с), ул. Культуры, 10-а, ул. Тринклера, 9 до 20:00 2 сентября.

Напомним, 1 сентября в части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.