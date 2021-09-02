Ремонт теплосетей в сентябре: кто в Харькове останется без горячей воды

В сентябре 2021 года будет отключение горячего водоснабжения в Слободском и Немышлянском районах Харькова.
Отключение горячей воды производится согласно утвержденному графику планово-профилактического ремонта, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковских тепловых сетей.
Итак, в сентябре 2021 года выводятся в ремонт для гидравлических испытаний и ремонта следующие участки:
Напомним, 2 сентября в части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.
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