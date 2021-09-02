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02.09.2021  09:19   

Ремонт теплосетей в сентябре: кто в Харькове останется без горячей воды

В сентябре 2021 года будет отключение горячего водоснабжения в Слободском и Немышлянском районах Харькова.


Фото из открытых источников

Отключение горячей воды производится согласно утвержденному графику планово-профилактического ремонта, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковских тепловых сетей.

Итак, в сентябре 2021 года выводятся в ремонт для гидравлических испытаний и ремонта следующие участки:

  • в Слободском районе с 8:00 2 сентября до 17:00 20 сентября выводится в ремонт участок тепломагистрали ТМ-14 с отключением горячего водоснабжения на 23 жилых дома, 2 детских учреждения, 2 лечебных учреждения, ограниченных: ул. Энергетическая, ул. Дизельная.
  • в Немышлянском районе с 8:00 2 сентября до 17:00 20 сентября выводится в ремонт участок тепломагистрали ТМ-14 с отключением горячего водоснабжения на 10 жилых домов, ограниченных: ул. Энергетическая, ул. Дизельная.

Напомним, 2 сентября в части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.

Источник:   ХТС
 Тэги:  отключение воды, харьков
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