02.09.2021 09:19

Ремонт теплосетей в сентябре: кто в Харькове останется без горячей воды

В сентябре 2021 года будет отключение горячего водоснабжения в Слободском и Немышлянском районах Харькова.



Фото из открытых источников

Отключение горячей воды производится согласно утвержденному графику планово-профилактического ремонта, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковских тепловых сетей.

Итак, в сентябре 2021 года выводятся в ремонт для гидравлических испытаний и ремонта следующие участки:

в Слободском районе с 8:00 2 сентября до 17:00 20 сентября выводится в ремонт участок тепломагистрали ТМ-14 с отключением горячего водоснабжения на 23 жилых дома, 2 детских учреждения, 2 лечебных учреждения, ограниченных: ул. Энергетическая, ул. Дизельная.

в Немышлянском районе с 8:00 2 сентября до 17:00 20 сентября выводится в ремонт участок тепломагистрали ТМ-14 с отключением горячего водоснабжения на 10 жилых домов, ограниченных: ул. Энергетическая, ул. Дизельная.

Напомним, 2 сентября в части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.