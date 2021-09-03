03.09.2021 07:00

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 3 сентября

День хорош для творчества. Избегайте тех, кто любит поучать и руководить, а заодно и сами избегайте поучительных ноток в своем голосе.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Достаточно одного неловкого замечания, чтобы из глаз Овна начали сыпаться искры. Особенно если эти замечания будут касаться образа жизни и привычек. Овну легче пережить разгромную критику коллег по поводу его профессиональных качеств, чем невинную шутку о его взаимоотношениях в семье. Да и на замечания близких людей Овен тоже может реагировать чересчур остро. Осторожнее! Эти ссоры могут закончиться трещиной в отношениях.



Телец (21 апреля – 21 мая)

В голову Тельца может прийти немало перспективных идей! И что интересно, идеи будут рождаться на лету, но при этом отличаться удивительной четкостью, как если бы были хорошо обдуманы до этого. Не обязательно немедленно претворять эти планы в жизнь, но взять их на заметку обязательно стоит. В остальном же Тельцу лучше пореже показываться на глаза начальству и тем более не давать ему поводов для критики.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

На первом месте у Близнецов будут стоять вопросы финансовой независимости. Однако просить в этот день прибавки к зарплате не стоит – это может обернуться разговором на повышенных тонах или даже увольнением. Решать проблемы с деньгами Близнецам лучше своими силами. К примеру, вполне можно подумать о кредите или о поиске новой работы. Ну а попросить прибавки уместнее будет в другой день.



Рак (22 июня – 23 июля)

Девизом Рака будет: «Самозванцев нам не надо, командиром буду я!». Жаль только, что убедить окружающих в справедливости этой формулы будет не так уж легко. Из-за этого этот день может буквально сыпать искрами. Если Рак не хочет, чтобы из этих искр разгорелся какой-нибудь горячий конфликт, ему лучше заняться своими собственными делами и держать свое мнение при себе.



Лев (24 июля – 23 августа)

Лев будет чувствовать, что не в силах повлиять на обстоятельства, а тем более – изменить их в нужную сторону. Лучше настроиться на это заранее, потому что иначе весь день Льва грозит пройти под знаком повышенной раздражительности и недовольства. Вообще, Льва лучше не трогать. Толку от этого все равно не будет.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Главное, что будет заботить Деву, – это поиски справедливости. Не обязательно, что она будет искать справедливость вселенскую. Скорее, Деву будет волновать вопрос справедливого отношения окружающих к ней самой. И дело здесь даже не в самолюбии. Просто захочется справедливости, и точка! Другой вопрос, что с этой справедливостью делать, когда она найдется?



Весы (24 сентября – 23 октября)

Все мысли и планы Весов будут отличаться удивительной ясностью и четкостью. Очень неплохо было бы посвятить этот день решению каких-либо конкретных вопросов и проблем – особенно если те давно назрели. Вот только не стоит полагаться на чью-либо помощь. Весам стоит браться лишь за те дела, где все зависит только от них самих!



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион будет четко знать, чего он хочет, предпочитая при этом самые простые и естественные пути. Такая ясность целей в сочетании с ясностью планов выглядит, конечно, впечатляюще. Однако не всегда прямой путь оказывается самым коротким. Если Скорпион хочет избежать всевозможных помех и недоразумений, ему не мешало бы поискать обходные пути, вместо того, чтобы ломиться напролом.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец будет совершенно не настроен мириться с каким-либо вмешательством в свои дела и планы. Любое возражение или попытка надавить на него вызовет в душе Стрельца такой сноп искр, что как бы пожарников вызывать не пришлось! Вообще Стрельцу противопоказано работать в команде. Лучше уж посвятите день делам, где все зависит только от вас самих.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог почувствует тягу к однозначности и определенности. Любая двусмысленность или неконкретность будет вызывать у него активное неприятие. В каждом вопросе Козерогу захочется расставить все точки над «i». Жаль только, что это не всегда возможно. К тому же бывает, что недосказанность действует куда эффективнее, чем любые слова.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей то и дело рискует оказываться в центре различного рода конфликтов и ссор. Причиной же этому будет отнюдь не агрессивность окружающих (как может казаться самому Водолею), а собственная придирчивость. Водолею будет очень сложно считаться с чужим мнением. Еще сложнее ему будет смириться с тем, что и его мнение окружающим не особенно интересно. Так все при своих мнениях и останутся.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Это день, когда Рыбы рискуют ввязаться в конфликт, который крайне негативно скажется на их положении в обществе. Поэтому лучше решительно избегать любого выяснения отношений, и тем более прямых столкновений и ссор. Ну а подвох этого дня в том, что окружающие то и дело будут провоцировать Рыб, проверяя их нервы на прочность. Постарайтесь не принимать все это близко к сердцу, иначе репутацию потом придется собирать по кусочкам.